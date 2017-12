HCM, succes în stil de campioană

10:20:36 / 26 Februarie 2015

pt 6

Ba, oligofrenule, care ''handbalist'' din echipa aia de mineri da 8-10 g/meci, plus mai toate pasele decisive? Sau din orice alta echipa romaneasca de handbal msculin? Cat despre cunostintele mele in ale handbalului vs ale tale si performantele echipel oltene din fundul curtii, cand HCM batea Barca, Montpellier cu Karabatic, Pick Szeged, voi sugeati tzata de la centurstele de v-au fatat! Tg jiu = 0 in orice sport (de echipa sau individual), de fapt 0 in orice.