HCM, victorie importantă în Slovacia

Campioana României la handbal masculin a confirmat calculul hârtiei şi s-a impus, scor 27-25 (12-15), în meciul susţinut sâmbătă, cu Sporta Hlohovec. În partida din Slovacia, din etapa a 5-a a Grupei D a Cupei EHF, HCM Constanţa a suferit destul de mult în primele 35 de minute, dar a reuşit să întoarcă soarta meciului şi să păstreze prima şansă la calificarea în sferturile de finală. Constănţenii nu s-au regăsit în primele 15 minute, când gazdele au condus cu 6-1 şi 7-2, dar au revenit treptat pe tabela de marcaj. Apărarea a funcţionat mai bine, Şimicu şi Buricea au găsit tot mai des drumul spre poarta lui Olejar, iar până la pauză, diferenţa era de doar trei lungimi în favoarea gazdelor, 15-12, una mult mai uşor de recuperat. Antrenorul Zvonko Sundovski a riscat folosindu-l şi pe Marius Sadoveac, incomplet refăcut, dar extrema dreaptă a HCM-ului a făcut un meci foarte bun. Soarta partidei s-a decis în primele 15 minute de la reluare, când HCM a revenit de la 13-16 la 19-16, după ce Hlohovec nu a reuşit să înscrie timp de mai bine de zece minute. Experienţa a ajutat Constanţa să-şi păstreze până spre final avantajul pe tabelă, chiar dacă slovacii s-au apropiat la un singur gol, 24-23, cu puţine momente înainte de final. Antrenorul Martin Liptak, care duminică a împlinit 50 de ani, a scos inclusiv portarul pentru a forţa egalarea, dar Buricea a parafat succesul campioanei României, scor final 27-25.

„Ştiam de la început că va fi o partidă foarte grea. Este bine că ne-am revenit după un început mai greu şi că am câştigat”, a spus, la final, extrema stângă a HCM-ului, George Buricea. „Am început greu, probabil pe fondul oboselii. Evoluăm de zece ani în Europa şi ştim să jucăm la victorie. Acest lucru s-a văzut mai ales în ultimele 25 de minute ale meciului”, a precizat şi interul Alexandru Csepreghi. Extrema Marius Sadoveac consideră că cel mai important este rezultatul final: „Nu am început cum ne-am fi dorit, dar important este că am câştigat şi că suntem în cursa pentru sferturile de finală ale competiţiei. S-a văzut că suntem o echipă mare“.

Pentru HCM au marcat: Şimicu 7g, Buricea 6g, Angelovski, Csepreghi şi Sadoveac - câte 3g, Cristescu şi Novanc - câte 2g, Toma 1g.

În celălalt meci din grupă, Chambery Savoie - Fuchse Berlin 25-25. Clasament: 1. Fuchse Berlin 8p, 2. HCM CONSTANŢA 6p (golaveraj: 144-135), 3. Chambery Savoie 6p (137-129), 4. Sporta Hlohovec 0p.