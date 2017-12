HCM, victorioasă şi la Turda

07:11:21 / 12 Mai 2014

Palazu

Am fost data trecuta la Berlin si am stat la Ibis 3 nopti si una la Novotel. Inainte sa plec aveam dubii ca la banii aia putem sta in conditiile pe care le spunea Sorin in afisele care le vazusesm la sala. Pe pofilul lui de facebook se gasesc pozele de peste tot pe unde am fost, poze de la locurile vizitate, dar, mai ales suntem noi cei care am fost atunci si care putem spune ca cel care a postat la numarul 2 este bun de dus la Palazu. Imi pare rau ca nu mai am posibilitatea sa plec de la munca ca eram si acum inscrisa. O zi buna Sorine si lasa toti oligofrenii in pace ca asa arata exact ce sunt si felul lor de a fi.