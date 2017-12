Herghelia Mangalia îşi produce singură furajele pentru hrana cailor

Din totalul de 588,94 de hectare, cît deţine Herghelia Mangalia, 518 hectare sînt teren agricol. Mulţumită acestuia, conducerea complexului poate asigura hrana celor 350 de cai. Anul acesta, 150 de hectare au fost cultivate cu orz, 70 cu grîu, 15 cu secară, 35 cu ovăz, 44 cu lucernă şi 53 de hectare au fost lăsate pentru păşune. Pentru protejarea culturilor, pe 25 de hectare au fost plantate perdele forestiere. „Producţia este bună, mai ales de cînd am plantat perdelele, în perioada 2003-2004. Se cunoaşte ameliorarea terenurilor după această măsură. Am recoltat deja orzul şi lucerna”, a declarat şeful Hergheliei Mangalia - aflată în subordinea Direcţiei Silvice Constanţa - ing. Constantin Ancuţa. Pentru a putea supravieţui peste iarnă, caii au nevoie de 900 de tone de fîn, 700 de tone de concentrate - orz, ovăz, grîu şi alte furaje - şi 500 de tone de paie. Sînt însă şi ani în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, culturile au de suferit. Anul trecut, 300 de hectare au fost calamitate. „Nu am primit nici un ban de la statul român pentru despăgubirea acestor culturi. Am avut noroc cu Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - de care aparţin toate direcţiile silvice din ţară - care a făcut eforturi deosebite pentru a ne ajuta să salvăm caii pe perioada iernii”, a afirmat ing. Ancuţa. Toate cele aproximativ 18 herghelii de stat din ţară au terenuri agricole. În cazul în care se produce mai mult decît necesarul hergheliei, surplusul este redirecţionat de către Romsilva către complexele care mai au nevoie de furaje. Costurile de producţie ale hergheliei care a reuşit să strîngă mai multe tone de nutreţ sînt acoperite de către Regie.