Hocheistul Eduard Cășăneanu a cucerit titlul olimpic de tineret

Hocheistul român Eduard Cășăneanu a cucerit joi, la Lillehammer (Norvegia), medalia de aur în concursul de îndemânare de la Jocurile Olimpice de Tineret, ediția 2016. În vârstă de 16 ani, Cășăneanu a intrat în finală cu al doilea punctaj după faza calificărilor, dar a evoluat excelent și a terminat cu 14 puncte, devansându-i pe slovacul Sebastian Cederle (12p) și pe germanul Erik Betzold (11p). Românul a fost primul la agilitate și la precizia paselor, a ocupat locul 2 la viteză și la precizia șutului, 3 la controlul pucului și 4 la rapiditatea șutului. Medalia sa a fost a doua pentru delegaţia României la JOT 2016, după bronzul Mihaelei Hogaș la patinaj viteză, proba de sprint echipe mixte internaționale.

„Este o experiență frumoasă că am câștigat această medalie, sunt mândru că am reușit să aduc o medalie de aur României și sper să mai fie și altele de acum încolo. Cea mai dificilă probă a fost cea cu pasele, am pierdut din prima și atunci mi-am pierdut încrederea, dar am reușit să aduc la ultima probă restul punctelor. Nu m-am gândit că pot câștiga, am crezut că o să termin mai jos, dar am rămas uimit când am câștigat medalia de aur. Sper să mă ajute lucrul acesta și sper să ajung undeva”, a spus Cășăneanu, care consideră că acesta este cel mai important moment din cariera sa.

Concursul de abilități și îndemânare (Skills Challenge) de la Lillehammer a constituit o premieră, reunind sportivi și sportive din 36 de țări din întreaga lume. Medalia de joi reprezintă a treia clasare a României pe un podium al unei competiții olimpice multisport de iarnă organizate sub egida CIO, după ce Ioan Panțuru și Nicolae Neagoe au câștigat medalia de bronz în concursul olimpic de bob de la Grenoble 1964.

Tot joi, la schi fond, în proba masculină de 10 km liber, Iulian Ababei a ocupat locul 42 din 49 de concurenți care au luat startul, în timp ce Nicoleta Luciana Sovarschi a ocupat ultima poziție, 39, la feminin, în cursa de 5 km liber.

