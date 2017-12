Horia Mihail duce „Pianul călător” la New York

După ce au colindat prin ţară, Horia Mihail şi pianul său călător vor ajunge la New York, în perioada 30 aprilie - 5 mai, sub egida Institutului Cultural Român. Cu acest prilej, proiectul „Pianul călător” va fi făcut cunoscut reprezentanţilor radiourilor publice europene şi americane, invitaţi la New York pentru Met Broadcasting Day.

Un prim concert cu Horia Mihail şi „Pianul călător” va avea loc în 2 mai, la sala Auditorium. În cadrul evenimentului va fi lansat CD-ul „Pianul călător - Beethoven”, care va fi prezentat de directorul Centrului Cultural Media Radio România şi directorul artistic al Orchestrelor şi Corurilor Radio, Oltea Şerban-Pârâu. Muzicologul va prezenta proiectul „Pianul călător” şi pe 4 mai, înaintea concertului pe care tânărul pianist român îl va susţine la Klavier Haus.

Horia Mihail a susţinut numeroase concerte de pian şi muzică de cameră în 18 ţări de pe patru continente şi a concertat alături de muzicieni celebri, precum Roman Totenberg, Lory Wallfisch, Robert Merfeld, Peter Zazofsky, Andres Diaz şi Nathaniel Rosen. Concertele sale au fost transmise la radio şi televiziune în România, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Ungaria şi Statele Unite ale Americii.