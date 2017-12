Horia Tecău, într-o minivacanţă la Constanţa

DRUM DIFICIL CĂTRE ELITA TENISULUI MONDIAL. La doar câteva zile după ce a jucat finala probei de dublu de la Wimbledon, constănţeanul Horia Tecău a revenit acasă, la Constanţa. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a profitat de ocazie pentru a-şi încărca bateriile, alături de familie şi prieteni, înaintea unui program extrem de aglomerat, cu mai multe turnee importante, printre care şi US Open. „Până la iarnă nu voi avea pauză, dar nu mă plâng, deoarece asta mi-am dorit: să pot juca la acest nivel. La începutul anului, obiectivul era să ajung între primii 30 de jucători de dublu, dar acum s-a schimbat. Vreau să ne calificăm la Mastersul de la Londra, unde sunt prezente primele opt echipe de dublu din lume”, a declarat Tecău, care şi-a amintit cum a decurs prima întâlnire cu tenisul: „Aveam 7 ani, când tatăl meu m-a dus la tenis. la antrenorul Nicuşor Ene, la Şcoala Sportivă nr. 2 din Constanţa. Un an mai târziu m-am mutat la Ioan Macoveciuc, cu care am continuat până la 14 ani. Cea mai mare performanţă a fost câştigarea titlului european la dublu, la San Remo, când am jucat, pentru prima oară, alături de Florin Mergea şi am învins jucători importanţi din tenisul actual, Berdych, Tsonga şi Gasquet. În acelaşi an am jucat semifinala la simplu la Orange Bowl şi am primit un contract pe o perioadă de cinci ani la Academia lui Nick Bollettieri, în Florida, un fel de bursă care includea toate cheltuielile mele. A fost o perioadă grea, în care a trebuit să mă descurc singur, departe de familie, dar am avut şansa de a învăţa tenis”. Trecut la seniori, până s-a decis să joace doar în proba de dublu, constănţeanul a fost nevoit să joace la challenger-uri timp de cinci ani, în toate colţurile lumii. „Pentru că nu stăteam bine în clasament şi nu-mi oferea nimeni wild-card, am fost nevoit să joc la challenger-uri de 10.000 de dolari. Am fost prin toate colţurile lumii, în nişte locuri unde n-aş dori nimănui să ajungă. De exemplu, am câştigat un challenger de 15.000 de dolari la Ryiad, dar am fost uimit de modul de viaţă din Arabia Saudită. S-a întâmplat în 2004, când în zonă exista multă tensiune din cauza războiului, astfel că mergeam la teren cu maşini blindate aparţinând armatei. Le-am luat drept experienţe nefericite care m-au călit şi m-au făcut ca nimic să nu mă mai surprindă”, a explicat Tecău.

RĂMÂNE DOAR LA DUBLU. Chiar dacă mai mulţi foşti jucători, printre care şi Ilie Năstase, au declarat că ar trebui să-şi încerce norocul şi la simplu, constănţeanul este decis să se axeze în continuare pe proba de dublu. „Am luat această decizie în urmă cu doi ani şi jumătate. Mi-a mers bine şi nu văd de ce m-aş răzgândi. Voi juca la simplu, doar dacă vor rămâne locuri libere pe tabloul principal, la turneele unde voi merge la dublu”, a explicat Tecău. Constănţeanul a povestit cum arată o zi normală de antrenament: „Dimineaţa mă antrenez două ore, iar după amiază fac alte două ore de pregătire fizică. Cel puţin o oră pe zi mai înseamnă încălzirea, masajul sau alte activităţi legate de tenis. În plus, în fiecare zi am nevoie de cel puţin o oră de odihnă după-amiază”. Pentru a se relaxa, Tecău apelează la pasiunile sale, istoria şi cititul. “Îmi place să citesc autobiografii sau cărţi istorice, mai puţin cele ştiinţifico-fantastice. La Wimbledon am avut cu mine Istoria Românilor, de Neagu Djuvara, dar nu am apucat să o termin. Din cauza tenisului, nu am fost prea atent la şcoală, dar istoria mă pasionează mult şi încerc să recuperez acum. Figura mea favorită din istorie este Vlad Ţepeş, după care sunt şi botezat”, a spus Tecău.

IMPRESIONAT DE ANDREI PAVEL. Idolul lui Horia Tecău este un alt constănţean, Andrei Pavel, actualul antrenor al echipei României de Cupa Davis şi cel mai bun jucător constănţean în ultimele două decenii. „L-am urmărit pe Andrei Pavel şi m-a impresionat mereu. A dus în spate echipa de Cupa Davis a României, aducând puncte şi la simplu, şi la dublu. Ne-am cunoscut în 2002, când eu şi Mergea am fost cooptaţi în jurul echipei de Cupa Davis, pentru meciul cu Austria, de la Constanţa. Am păstrat legătura mereu şi m-a sfătuit, iar anul trecut am ajuns amândoi în turul al treilea al probei de dublu de la Wimbledon. A contat mult faptul că amândoi suntem constănţeni şi am rămas apropiaţi, chiar dacă el s-a stabilit în Germania, iar eu în SUA”, a spus Tecău.