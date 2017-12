Horia Tecău îşi schimbă partenerul

Tenismanul Horia Tecău a anunţat că începând din 2013 nu va mai face pereche cu suedezul Robert Lindstedt, alături de care a jucat trei finale consecutive la Wimbledon, urmând ca Turneul Campionilor să fie ultima competiţie la care vor participa împreună. “Am auzit că deja au apărut ştiri că nu voi mai face cuplu cu Robert. Am preferat să nu vorbim până la Turneul Campionilor, pentru că mai avem câteva competiţii la care vom participa şi nu am vrut să anunţăm asta”, a spus Tecău. Constănţeanul va colabora pe viitor cu Max Mirnîi, lucru confirmat de bielorus. Site-ul tennis.com a anunţat că Mirnîi şi canadianul Daniel Nestor îşi vor încheia colaborarea la finalul acestui an, după două sezoane petrecute împreună, perioadă în care au câştigat de două ori titlul la Roland Garros şi au ajuns pe prima poziţie în clasamentul ATP. “Max nu va juca întregul sezon la anul, el este puţin sceptic din cauza problemelor la umăr. E puţin greu pentru mine să stau până în ultima secundă şi să văd ce va face, astfel că m-am decis să schimb”, a spus Nestor, care a câştigat 79 de turnee de dublu în carieră. Canadianul a mai dezvăluit că începând de anul viitor sârbul Nenad Zimonjici va juca împreună cu Robert Linstedt, în timp ce Mirnîi va evolua alături de Horia Tecău. Constănţeanul în vârstă de 27 de ani şi Lindstedt joacă împreună din martie 2010, perioadă în care cei doi au câştigat zece turnee, printre care şi cel de Masters Series de la Cincinnati. De asemenea, cei doi au mai disputat alte nouă finale. În total, Tecău are 13 turnee câştigate. Mirnîi, în vârstă de 35 de ani, a câştigat în carieră 45 de turnee, dintre care şase de Grand Slam, de patru ori la Roland Garros şi de două ori la US Open.