Hotelierii români menţin tarifele la nivelul celor din 2006

Tour-operatorii români care au participat la cea de-a XVII-a ediţie a Tîrgului de Turism al României (TTR) de la Bucureşti, care s-a încheiat ieri, au anunţat că preţurile vacanţelor cu destinaţie internă vor rămîne aproape neschimbate în acest an faţă de nivelul din 2006, în timp ce pe anumite destinaţii externe, precum Grecia, vor fi mai scumpe cu pînă la 10%. "Proprietarii de hoteluri din România au înţeles pericolul destinaţiilor externe şi au păstrat preţurile de anul trecut. Există şi anumite excepţii, pe litoral, la unităţi care au cereri multe şi au decis să majoreze tarifele cu maximum 5%. Pe de altă parte, au apărut în premieră şi la agenţii de turism oferte identice cu cele vîndute pînă acum doar prin Casa de Pensii", a declarat secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducan. Un astfel de exemplu sînt hotelurile societăţii THR Marea Neagră, care percep 450 de lei pentru o săptămînă de cazare în luna august. "Unele hoteluri din Mamaia au mai redus preţurile, dar pe litoralul românesc este nevoie şi de investiţii în agrement", a afirmat directorul unei agenţii de turism, Alin Burcea.

În ceea ce priveşte destinaţiile externe, preţurile vor înregistra creşteri de 5-10%, pe anumite destinaţii. "Tarifele din Grecia au crescut cu aprox. 8% faţă de anul trecut, ca urmare a cererii constant mari, venite din partea clienţilor români. În România, vacanţele sînt mai scumpe din cauza sezonalităţii. Hotelurile trebuie să-şi scoată banii în maxim 60 de zile", a afirmat directorul Romantic Travel, Mircea Poienaru. De exemplu, o vacanţă la Paralia costă de la 65 de euro, în luna mai, la 150-280 de euro în sezonul de vîrf, în funcţie de condiţiile de cazare, în timp ce un sejur cu charter în insule precum Creta, Rodos sau Corfu porneşte de la 150-200 de euro, plus taxe. În rîndul destinaţiilor externe, Bulgaria va fi, potrivit agenţiilor de turism, vedeta sezonului din acest an, astfel că numărul românilor care vor opta pentru o vacanţă în această ţară ar putea fi cu pînă la de trei ori mai mare decît în 2006. "Bulgaria va fi o explozie în acest an. Şi de 1 Mai, numărul românilor care vor merge pe litoralul bulgăresc va fi probabil mai mare decît cel de pe litoralul autohton, unde merg anual aprox. 8.000 de turişti", a spus Dragoş Răducan. Un pachet de trei nopţi de cazare la un hotel de 3-4 stele va costa în Bulgaria aprox. 100 de euro, cu ocazia minivacanţei de 1 Mai. "Sînt hoteluri de pe litoralul bulgăresc care vor fi deschise special pentru turiştii români, pentru că la bulgari nu există acest obicei de a merge la mare de 1 mai", a explicat Răducan. Printre destinaţiile externe care rămîn la modă şi în această vară se numără Spania şi Turcia, agenţiile de turism încercînd să atragă mai mulţi clienţi şi pe destinaţii exclusiviste, precum Coasta de Azur sau Marea Britanie. Un sejur de o săptămînă la Nisa, de exemplu, costă la 390 de euro, începînd cu luna iunie, tariful incluzînd trasportul cu avionul şi cazarea, în timp ce un circuit cu numele "Pe urmele lui Harry Potter" costă 1.335 de euro pentru zece zile.