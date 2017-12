Hoţi de scutere prinşi de poliţişti

Poliţiştii Secţiei 4 au întocmit dosar penal pe numele a trei tineri constănţeni care, în perioada aprilie - august 2007, au furat mai multe scutere şi un Moped din diferite zone ale oraşului. Potrivit anchetatorilor, cea mai recentă lovitură dată de Alexandru Băbuţă, de 17 ani, Nicolae Boboşilă, de 18 ani şi Adrian Ungureanu, de 26 de ani, datează din după-amiaza zilei de 2 august, cînd cei trei au furat un Moped parcat în curtea firmei „Arabesque”, de pe bulevardul Aurel Vlaicu. „Am intrat în curtea firmei printr-un loc în care nu exista paznic. Ungureanu şi Babuţă s-au dus şi au deblocat coarnele Moped-ului. Apoi eu şi Ungureanu ne-am urcat în maşina acestuia şi am plecat, iar Babuţă a pornit Moped-ul şi ne-a urmat”, a povestit Nicolae Boboşilă. Al doilea furt pe care poliţiştii au reuşit să-l probeze s-a petrecut în urma cu cîteva săptămîni, atunci cînd gaşca de hoţi a reuşit să fure un scuter parcat în zona Energia, lîngă un bloc. Potrivit anchetatorilor, tinerii nu s-au lăsat descurajaţi de cele trei sisteme de siguranţă folosite de proprietar. „Era dimineaţă şi nu se aflau prea mulţi oameni în zona aia. Ne-am apropiat de vehicul şi, cu ajutorul unui cleşte, am tăiat cele trei lanţuri antifurt pe care le pusese proprietarul. Ungureanu care a venit imediat cu o maşină papuc. Am urcat scuterul în autoturism şi am plecat ”, a declarat Nicolae Boboşilă. Pe lîngă aceste două furturi, pe care oamenii legii au reuşit să le probeze, în timpul audierilor, hoţii le-au spus anchetatorilor despre alte două lovituri, una dată în zona Big, iar a doua, pe variantă. Hoţii le-au declarat poliţiştilor că au vîndut scuterele iar Moped-ul furat pe 2 august l-au folosit pentru a plăti o datorie pe care Ungureanu o avea la un prieten.