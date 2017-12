I-a jefuit pe cei care i-au dat o mînă de ajutor

După ce i-a jefuit pe doi tineri care i-au întins o mînă de ajutor la nevoie, un individ de 20 de ani, din Brăila, a ajuns pe mîna lucrătorilor Poliţiei Mamaia, care au întocmit pe numele lui un dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat. Tudorel Marian Florea şi Paul Florin Lungu, victimele hoţului, lucrează la o bază nautică aflată pe plajă, în apropierea hotelului „Neptun”, din Mamaia. Duminică seară, Iulian Georgian Silaghe i-a rugat pe cei doi să-l lase să se adăpostească într-una dintre ambarcaţiunile centrului, spunîndu-le că nu are unde să înnopteze. Pentru că li s-a făcut milă de el, tinerii i-au dat voie lui Silaghe să se culce într-una dintre bărci, fără să le trecă prin minte ce răsplată aveau să primească pentru gestul lor. Dimineaţă, cînd s-au trezit, cei doi tineri au descoperit cu stupoare că oaspetele lor plecase, dar nu cu mîna goală, ci cu mai multe bunuri care le aparţineau: un telefon mobil şi două bluzoane. Angajaţii bazei nautice au reclamat furtul la poliţie şi peste cîteva ore hoţul a fost prins în zona Cazino de mai mulţi agenţi de pază care l-au găsit dormind lîngă o clădire şi l-au escortat la sediul Poliţiei Mamaia. „Sînt pe litoral de vreo trei luni. Am venit aici să muncesc cu ziua, pentru că m-am certat cu tatăl meu şi am fost nevoit să plec de acasă. M-am trezit dimineaţă, am văzut hainele şi telefonul acolo, în barcă, şi n-am putut rezistenţa tentaţiei. Aveam nevoie de bani ca să mă întorc acasă, la Brăila. Aveam de gînd să vînd bunurile”, a declarat Iulian Georgian Silaghe.