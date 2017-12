Piaţa George Enescu din capitală, va găzdui marţi, de la ora 20.00, un eveniment-tribut „În amintirea unei dive - Amy Winehouse”, la exact o lună de la dispariţia fulgerătoare a artistei britanice. Paula Seling, Rona Hartner, Maria Radu şi Nico vor interpreta, în deschiderea manifestării, hituri ale cântăreţei din Marea Britanie, pentru ca, de la 21.30, publicul să poată urmări o proiecţie video intitulată : „I Told You I Was Trouble: Amy Winehouse Live From London (2007)”.

Cu două albume lansate, „Frank” şi „Back to Black”, vândute în peste 12 milioane de exemplare, în toată lumea, Amy şi-a câştigat rapid notorietatea, responsabile rămânând, spre deosebire de cazurile altor vedete, talentul enorm şi iubirea pentru muzică. Îmbinarea de soul, jazz şi R&B, cu fenomenala sa voce, o plasează pe cântăreaţă în conştiinţa fanilor, într-un regretat grup celebru alături de nume precum Jimi Hendrix, Janis Joplin şi Jim Morrison. Proiecţia care va urma recitalurilor celor trei dive autohtone o va arăta pe Amy într-un emoţionant concert live, de aproape 60 de minute, susţinut de aceasta la Sheperd\'s Bush Empire, în Londra.

Evenimentul este organizat de Events şi de Ciuc Premium, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Universal Music România. Intrarea este liberă.