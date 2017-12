În exclusivitate pentru Telegraf: Un constănţean în mijlocul terorii de la Paris

Şeful Muzeului de Arheologie "Callatis", cercetătorul ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc, aflat în vizită la Paris, alături de fiica sa, a fost prins, fără voie, în mijlocul atacurilor teroriste din capitala Franţei. Citiţi mai jos relatarea sa emoţionantă din Paris:

"Ne-am început ziua de vineri, 13 noiembrie 2015, eu şi Cosmina, fiica mea, vizitând Muzeul Luvru din Paris - un muzeu pentru care nu-ţi ajunge o zi întreagă să priveşti cu atenţie toate exponatele. Seară am ieşit epuizaţi de kilometrii parcurşi prin sălile de expoziţie ale muzeului. Eu doream să mergem să vizităm şi renumită Biserica Sacre Coeur din nordul Parisului, în timp ce Cosmina insista să mergem la Mc Donalds, să mâncăm şi să ne odihnim. Mi-am ascultat copilul şi am mers la Mc Donalds. La masă i-am explicat de ce erau militari / jandarmi înarmaţi şi la Muzeul Luvru şi la Turnul Eiffel şi chiar şi la Disney Land. Nici nu bănuiam ce avea să urmeze în scurt timp. După ce am mâncat, ne-am mai plimbat vreo ora pe străzile Parisului, prin centru, dar pentru că bătea un vânt destul de rece, am hotărât să mergem spre hotel. În timp ce vizualizam fotografiile făcute la muzeu şi tot schimbăm programele televizorului, am fost şocaţi să aflăm de atacurile teroriste din centrul Parisului, de unde noi plecaserăm cu mai puţin de o ora în urmă. Nu ne venea să credem că este adevărat! Toate posturile franţuzeşti de ştiri transmiteau imagini de la locurile atentatelor. Deja eram contactaţi de cei de acasă, care aflaseră de atacurile teroriste şi doreau să ştie că suntem bine. Preşedintele Franţei a apărut la TV, a decretat starea de urgenţă şi i-a sfătuit pe toţi parizienii să stea în case. Jurnalistul din mine dorea să iasă din camera de hotel şi să meargă la locul atentatelor, dar Cosmina mi-a interzis clar şi categoric să ies. Mă întreabă: de ce tocmai acum trebuia să se întâmple aşa ceva? Am stat până târziu în faţă televizorului, urmărind evoluţia evenimentelor şi numărul victimelor crescând de la o ora la altă. Am aflat că un terorist a deschis focul chiar şi într-un Mc Donalds. Mă întrebăm: ce s-ar fi întâmplat dacă insistăm să vizităm Sacre Coeur şi am fi întârziat prin centrul Parisului? Astăzi, la insistenţele Cosminei, vom staîn hotel. Numărul celor ucişi a ajuns la 127, iar 180 de oameni sunt grav răniţi. În Franţa a fost decretat doliu naţional. Mâine avem avion spre casă. Tot ce ne dorim, este să ajungem cu bine acasă!".