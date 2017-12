În premieră în România, Campionatul Mondial de Hand to Hand Fighting

În premieră absolută pentru România, Federația Română de Hand to Hand Fighting organizează în zilele de 8 și 9 septembrie 2017, în Sala Sporturilor din Constanța, Campionatul Mondial de Hand to Hand Fighting pentru juniori, la feminin și masculin. La competiție și-au anunțat participarea peste 300 de sportivi din 23 țări, iar intrarea spectatorilor este liberă.

Printre țările care și-au trimis sportivii în România se numără Statele Unite ale Americii, Rusia, Uzbekistan, Peru, Kazahstan, Bulgaria, Armenia, Belarus, Ucraina, Germania, Franța, Republica Moldova, Azerbaidjan, Kîrgîzstan, Cehia, Portugalia, Italia, Austria, Turkmenistan, Spania și Marea Britanie. România va participa cu 12 sportivi, opt băieți și patru fete.

Se va concura la două categorii de vârstă pentru masculin (14-15 ani și 16-17 ani) și la una pentru feminin (16-17 ani). Vineri, după deschiderea oficială a competiției, care va începe la ora 9.00, vor avea loc meciurile preliminare, pe două saltele, între orele 10.00-13.00 și 14.00-17.00, iar sâmbătă vor fi stabiliți medaliații, între 9.00 și 14.00.

Acest sport de contact a luat amploare la sfârșitul anilor ’70 în cadrul structurilor KGB (trupele speciale sovietice Spetsnaz), ca activitate fizică. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, acest sport a devenit și mai popular, fiind practicat și de civili. În prezent, peste 200.000 de persoane îl practică în spațiul ex-sovietic, dar este popular și în Statele Unite, Australia sau America de Sud.

Evenimentul a fost prezentat miercuri la prânz, în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la Sala Sporturilor și la care au participat președinții federațiilor naționale din România, Moldova și Uzbekistan, precum și Mariana Solomon, directorul DJST Constanța. Federația internațională s-a creat în 1999 și are în componență federații naționale din 53 de țări, printre care și România, din martie 2017. Bogdan Neagu, președintele Federației Române de Hand to Hand Fighting, este optimist în privința șanselor la podium ale sportivilor români, chiar dacă acest sport abia a început să fie practicat în țara noastră.

Hand To Hand Fighting este o disciplină de arte marțiale care combină procedee și stiluri de luptă din mai multe sporturi full-contact, cum ar fi box, judo, lupte, sambo sau diverse arte marțiale. Loviturile permise sunt cele cu pumnul și piciorul, însă doar mai sus de centură, inclusiv la cap. Este interzis să lovești cu cotul sau cu genunchiul, sunt permise proiectările, iar procedeele la sol trebuie finalizate în maximum 5 secunde. Sportivii poartă protecții la cap, mâini și picioare.

„Federația română a fost înființată anul acesta, în luna martie, iar acum ne aflăm în plin proces de afiliere a cluburilor. Circa 3.000 de copii și juniori practică acum acest sport și sperăm să ne dezvoltăm cât mai rapid, să creștem în valoare an de an. Deja am disputat o ediție a Campionatelor Naționale pentru juniori, la Onești, acolo unde i-am selecționat pe cei 12 participanți la Mondiale. Doar atâția pentru că doar ei au valoarea necesară pentru acest nivel foarte înalt. Uzbekistanul, unde este sport național, deplasează în România 37 de sportivi”, a declarat Bogdan Neagu, fost campion mondial de unifight.

În județul Constanța avem o secție de Hand to Hand Fighting la Clubul Sportiv Medgidia.