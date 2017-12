În week-end, gradul de ocupare al litoralului - 110%

Peste 126.000 de turişti au luat cu asalt litoralul românesc în week-end-ul care tocmai s-a încheiat. Potrivit ministrului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ovidiu Silaghi, “gradul de ocupare pe litoral în timpul săptămînii este de 80%, în timp ce în week-end acesta a depăşit 110%, deoarece din datele pe care le deţinem există 20.000 de locuri de cazare nedeclarate. Sezonul turistic se arată foarte bun, chiar dacă, la începutul anului, perspectivele nu erau foarte favorabile. Este cel mai bun sezon turistic din 1990 încoace”. Cifrele puse la dispoziţie de către Inspectoratul de Poliţie a judeţului Constanţa, nu fac decît să susţină această stare de fapt. Duminică, pe litoral, au fost înregistraţi 126.270 turişti. Conform sursei citate, dintre aceştia, 9.554 sînt cetăţeni străini. Dintre aceştia, cei mai mulţi dintre ei - 4.376 - preferă staţiunea Neptun. Urmează staţiunea Eforie, unde au fost înregistraţi 1.870 de turişti şi staţiunea Costineşti, cu 1.000. Per total, în Neptun, sînt cazaţi cei mai mulţi turişti, adică 34.515. La Costineşti, sînt înregistraţi 23.000 turişti, la Eforie 22.530 turişti, iar la Mamaia 15.832 turişti. În 2 Mai - Vama Veche se află 10.700 turişti, iar la Mangalia 9.737 turişti. Staţiunea Năvodari are 6.260 turişti, Techirghiol 2.218 turişti, iar Constanţa 1.488 de turişti. În primul semestru al acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au fost de 2,9 milioane de turişti, în creştere cu 14,9% faţă de perioada similară a anului trecut. Turiştii români au reprezentat 76,9% din total, în timp ce turiştii străini, restul de 23,1% din numărul total de sosiri, ponderile fiind aprox. egale cu cele înregistrate în perioada similară din 2006. Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră - 3 milioane în primul semestru al acestui an, în creştere cu 18,2% faţă de perioada similară a anului trecut - relevă faptul că, cei mai mulţi dintre turiştii străini provin din ţările europene. Astfel, dintr-o pondere de 93,8%, 59,1% dintre cei înregistraţi sînt din Uniunea Europeană.