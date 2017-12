În weekend se numără petrecerile

Evenimentele distractive se ţin lanţ în cluburile de la malul mării, în acest weekend, iar mulţi constănţeni nu se dau înapoi când vine vorba să petreacă, fie la concerte cu diverşi artişti, fie la evenimente tematice, în funcţie de trend-uri şi stiluri muzicale.

În clubul Heaven’s Hell are loc prima petrecere din cadrul unei noi serii de evenimente, care se vor desfăşura aici, în acest an şi care se intitulează „Urban Vibez”. Începând cu ora 22.00, fanii stilurilor muzicale de hip-hop şi reggae sunt invitaţi la noul concept de party şi beneficiază de intrare liberă.

ŢINUTA DE PLAJĂ... RECOMANDATĂ Petrecăreţii cărora le este foarte dor de anotimpul cald sunt aşteptaţi la party-ul organizat, sâmbătă seară, de la ora 22.00, în clubul Goblin, intitulat „Underground Beach Party”. Ţinuta de plajă este recomandată, mai ales că nu vor lipsi cocktail-urile cu umbreluţe şi fructe exotice, iar intrarea este liberă.

În clubul Crush, după ora 22.30, are loc petrecerea tematică „Fashion Week”, cu cele mai „hot” animatoare şi cei mai trendy dansatori, iar preţul unui bilet este de 20 de lei. DJ Pity G şi DJ Kokko vor mixa, după ora 22.00, în localul The Place, la petrecerea „Crazy Saturday”, iar DJ Johnny DaMix va încinge atmosfera în clubul Fratelli, după ora 22.30. De asemenea, sâmbătă, de la ora 21.30, în clubul Phoenix are loc o nouă seară de karaoke şi cover-uri de care se vor ocupa constănţenii de la Crossover.

„BLACK SEA MUSIC NIGHTS” Tot sâmbătă seară, de la ora 21.30, în clubul Doors, vor concerta cei de la Krypton, iar în deschiderea lor vor cânta constănţenii de la Hangover, recitaluri care fac parte din seria de evenimente „Black Sea Music Nights”. Formaţia Krypton susţine primul concert la Constanţa de la reunirea trupei într-o formulă consacrată, marcând reîntoarcerea trupei la sound-ul rock-ului clasic. Krypton a luat fiinţă în 1983, în Bucureşti, iar formula actuală este alcătuită din: Eugen Mihăescu - chitară, Sorin Voinea - clape, Cătălin Fotin - bass, Răzvan „Lapi” Lupu - tobe şi Gabriel Nicolau „Guriţă” - voce.

Duminică seară, pe aceeaşi scenă şi de la aceeaşi oră, este programat concertul trupei Platonic Band. Biletele pentru fiecare dintre seri costă 25 de lei şi se pot procura de la sediul clubului.