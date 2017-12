Încă un derby pentru HC Dobrogea Sud

08:49:03 / 17 Noiembrie 2016

INTERI PLAY-OFF

Poate reusiti niste transferuri de interi mai acatarii in pauza competitionala. Poate in meciurile cu adversari gen Fagaras, Focsani, Satu-Mare, bagati si tineretul, altfel in play-off iar o sa invocati oboseala precum la Cupa Romaniei unde am vazut din plin lipsa de luciditate, deconcertarea. Succes astazi!