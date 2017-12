Încă un român răpit în Nigeria

Şapte persoane de pe nava „Mystas“, aparţinînd companiei italiene ENI, aflată în largul Portului Harcourt, din Nigeria, au fost răpite, în noaptea de marţi spre miercuri. Reprezentanţii companiei au anunţat ieri că printre cei şapte ostatici se numără şi un român, ceilalţi fiind doi finlandezi, un britanic, un italian, un filipinez şi un polonez. Confirmarea a venit după ce, ieri dimineaţă, surse din serviciile de securitate şi din industria petrolieră, citate de agenţia Reuters, anunţaseră că presupuşi militanţi nigerieni au răpit cîţiva muncitori petrolişti, într-un raid nocturn asupra unui vas. „Chiar în acest moment, instalaţia este sub asediu şi mai mulţi străini au fost luaţi“, adăuga sursa citată. Potrivit unuia dintre purtătorii de cuvînt ai companiei ENI, un grup format din zece bărbaţi înarmaţi au atacat platforma „Mystras“, gestionată, în comun, de companiile SBM şi Saipem. În momentul atacului, la bord se aflau 83 de membri ai echipajului, dintre care 25 de altă naţionalitate decît cea italiană. Atacatorii au părăsit nava, aflată la 55 de km în largul Deltei Nigerului, cu şapte ostatici, printre care şi un italian, angajat al Saipem. Reprezentantul oficial al companiei ENI a precizat că cei 76 de marinari care au rămas la bord sînt teferi, iar nava nu a fost avariată. ENI a colaborat cu unitatea de criză „Farnesina“ şi cu autorităţile locale pentru a găsi cea mai rapidă soluţie pentru eliberarea ostaticilor. Totodată, ca urmare a atacului, compania italiană şi-a închis platforma petrolieră Okono/Okpoho, care extrage aprox. 50.000 de barili de petrol zilnic. Prima tentativă de eliberare a celor şapte ostatici, lansată de armata nigeriană, s-a soldat cu moartea unuia dintre ostatici şi rănirea gravă a altuia, potrivit unor surse militare citate de Reuteurs. Potrivit aceloraşi surse, ceilalţi cinci străini au fost eliberaţi, însă fără a se preciza naţionalitatea muncitorului ucis şi a celui rănit. Putrătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Vinţan, a declarat aseară că cetăţeanul român răpit în Nigeria a fost eliberat. În această operaţiune au mai fost ucişi doi răpitori şi un militar nigerian. Surse din cadrul ENI spun că cetăţeanul italian a supravieţuit şi el operaţiunii de salvare, iar ostaticul rănit primeşte îngrijiri medicale pe o altă platformă a companiei. În ultima perioadă, zeci de persoane din industria petrolieră, mai ales străini, au fost răpite în Nigeria şi aproape toate au fost eliberate după ce s-au plătit sume considerabile răpitorilor. Este pentru a doua oară, în mai puţin de două luni, cînd un român este răpit în Nigeria. Primul, inginerul petrolist Emil Neagu, a fost răpit, în data de 3 octombrie, împreună cu patru britanici, un indonezian şi un malayezian, dintr-un bar aflat într-un complex rezidenţial din oraşul nigerian Eket, aparţinînd exclusiv angajaţilor străini ai unor companii care lucrează sub contract cu societatea americană Exxon Mobil. Emil Neagu a explicat presei că, de obicei, nigerienii nu-i ţin în prizonierat pe străinii luaţi ostatici mai mult de patru-cinci zile, însă lotul în care s-a aflat şi el a bătut recordul, cu cele 18 zile de prizonierat. Petrolistul român nu a vrut să vorbească despre cuantumul recompensei plătite de firma Exxon Mobil, dar a explicat că sumele cerute pentru cetăţenii americani şi australieni sînt mult mai mari. Surse oficiale au explicat că atacul are legătură cu disputele dintre localnici şi companiile petroliere străine, localnicii fiind nemulţumiţi că trăiesc în sărăcie în condiţiile în care zăcămintele bogate în petrol sînt exploatate de companii din alte ţări.