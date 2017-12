Începe cea de-a patra ediţie a Cupei Liceelor la Street Dance!

Cele mai tari figuri de dans, cea mai bună muzică, cele mai pătimaşe galerii şi cei mai buni dansatori de street-dance din liceele constănţene sunt „ingredientele” unui spectacol incendiar, care se va desfăşura, duminică, începând cu ora 15.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Pe 11 aprilie se dă startul celei mai aşteptate competiţii de gen din ţară, cea de-a patra ediţie a Cupei Liceelor la Street Dance. Acest eveniment, devenit deja tradiţie, câştigă an de an interesul şi entuziasmul a sute de participanţi, tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani, a celor mai bune şcoli de dans din ţară şi a peste 20.000 de spectatori! Prima etapă locală va avea loc la Constanţa, urmând ca alte cinci judeţe şi municipiul Bucureşti să se alăture competiţiei, în drumul către Finala Naţională din acest an, care se va desfăşura pe 13 iunie, dată la care se va împleti cu o altă competiţie faimoasă, Romanian Dance Awards 2010. Pe scenă vor urca, atunci, toţi câştigătorii locurilor I, II şi III ale evenimentelor locale din toate judeţele ţării.

Cupa Liceelor la Street Dance 2010 se va desfăşura pe două platforme: on-line şi eveniment. Platforma on-line s-a dovedit a fi un punct forte al competiţiei, în anii precedenţi. Pe site-ul dedicat concursului, cupaliceelor.streetdance.ro, se votează cel mai popular liceu participant. În 2009, recordul a fost de 13.000 vizitatori unici pe zi.

Trofeul trebuie să rămână la Constanţa!

Constănţenii sunt, şi în acest an, plini de optimism, întrucât, în 2009, marele trofeu a fost adus cu glorie în oraşul nostru de Aurelia Borcan, Cristian Nicolae Grozea, Elena Cazacu, Raluca Mandrea şi Andrei Haluta. Cei patru au reprezentat Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, instituţie care, prin prisma talentului dansatorilor amintiţi, a primit din partea juriului un premiu de popularitate pe ţară. Inevitabil, în acest weekend, emoţiile vor fi pe măsura show-ului, întrucât concurenţa se anunţă a fi extrem de bine pregătită şi agresivă. Timp de trei ore, sala de spectacole va fi dominată zgomotos de galeriile liceelor concurente, pentru că, trebuie reţinut, se vor acorda premii şi celor mai pătimaşi susţinători ai artiştilor din luminile scenei. Spectacolul incendiar va cuprinde un moment tribut regretatului rege al muzicii pop, Michael Jackson, dar şi programe de acapela, cultură urbană, beat box - melodie special creată pentru eveniment de Balkiss şi Virusu, bike trials, break-dance sau demonstraţii de street-dance.

Organizatorii evenimentului de la malul mării sunt cluburile de dance OneBeat din capitală şi Diamonds din Constanţa. Pe scena Casei de Cultură vor urca 11 trupe care vor reprezenta 10 licee din judeţ, după cum urmează: Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” (reprezentat de două echipe de dansatori), Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Grupul Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, liceele teoretice „Ovidius”, „Decebal”, „Traian”, „Blaga” şi cel din Techirghiol.

„Anul trecut, am fost campionii naţionali şi sperăm, trebuie!, ca şi anul acesta să facem cea mai bună impresie! Avem mult talent, multe şcoli de street-dance în Constanţa, iar acest fapt este pus în evidenţă, cu deosebire în ultimii ani, de prestaţia liceenilor constănţeni, fapt pentru care le mulţumesc, prin intermediul cotidianului Telegraf, tuturor coregrafilor şcolilor de dans care participă la evenimentul din acest weekend. Nu pot să dezvălui toate surprizele pregătite pentru acest show excepţional, dar vă asigur că va fi o atmosferă incendiară, unde sutele de spectatori care au cumpărat deja bilete vor putea aprecia cele mai diverse demonstraţii de dans şi muzică a culturii urbane. Spectacolul va fi completat şi cu invitaţi speciali din capitală”, a declarat Constantin Cristiu, reprezentant al clubului local Diamonds, organizator principal al evenimentului.

Preţul unui bilet la eveniment este de 20 lei.