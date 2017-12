Începe Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Astăzi şi mâine sunt programate meciurile contând pentru primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2012-2013, faza pe judeţul Constanţa. La competiţie vor participa cele 21 de formaţii din Liga a IV-a plus echipele din Campionatul Judeţean care au dorit să se înscrie. CS II Peştera, care a renunţat la participare, a fost înlocuită de CSSM Medgidia. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.30 - marţi: Viitorul Cobadin - Sport Prim Oltina; Sacidava Aliman - CS Carvăn-Lipniţa (se joacă la Dunăreni); Unirea Topraisar - Victoria Cumpăna; AS Bărăganu - Sparta Techirghiol (se joacă la Lanurile); Dunărea Ciobanu - Carsium Hîrşova; Tineretul Valea Dacilor - Steaua Speranţei Siliştea; Recolta Negru Vodă - Viitorul Pecineaga; Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar; CSO Ovidiu - CS Mihail Kogălniceanu (teren Academia Hagi); miercuri: Fulgerul Chirnogeni - Aurora 23 August; CFR Constanţa - Vulturii Cazino Constanţa (teren CFR); Gloria II Albeşti Cotu Văii - GSIB Mangalia; AS Cogealac - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu; CSSM Medgidia - Gloria Băneasa (stadion Central); Dacia Mircea Vodă - CS Cernavodă; Portul Constanţa - CS Agigea.