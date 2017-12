Începe Festivalul „Dan Spătaru”

19:54:35 / 03 Octombrie 2014

ptr d-l,, cunoscator''

D-le fara nume in ce esti cunoscator ???in vinuri? politica?????cred ca in manele ........preselectiile au fost publicate in mass media din august .......Ionel Tudor este un compozitor si muzician a muzicii usoare romanesti . Atunci cand ai o nemultumire intai informeazate chiar daca nu ti face placere dar nu jicnii oamenii carora nu le cunosti valoarea .