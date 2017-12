Început de an dificil pentru CSV 2004 Tomis

După ce au primit liber doar pe 1 ianuarie, voleibalistele constănţene şi-au reluat sâmbătă antrenamentele. Începutul de an se anunţă unul extrem de dificil pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa, care mai are la dispoziţie doar două zile până la prima partidă oficială din 2010. Primul meci din noul an va avea loc în Polonia, miercuri, de la ora 19.00, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe urmând să întâlnească pe PTPS Pila, în prima manşă a optimilor de finală din cadrul Cupei CEV. „Mai sunt câteva zile până la meciul cu Pila şi sperăm să fim într-o formă bună la ora meciului. Este un meci greu, pentru că este în deplasare. În plus, au fost şi aceste Sărbători, care fără să vrem au adus şi ceva relaxare pentru noi. Sperăm să jucăm cât mai bine şi să obţinem cât mai mult de la această primă partidă. Ar fi bine măcar să obţinem două seturi, dacă nu vom reuşi să învingem, pentru a ne face viaţa uşoară în retur”, a spus căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu. Deşi campionatul s-a întrerupt încă de pe 19 decembrie, CS Volei 2004 Tomis nu şi-a permis prea multe zile de vacanţă, aceasta fiind una foarte scurtă. Două partide extrem de importante sunt programate în prima săptămână din acest an. După întâlnirea din deplasare cu PTPS Pila, constănţencele se vor deplasa direct spre Galaţi, pentru partida cu CSU Metal, prima din cadrul returului Diviziei A1, programată pe 9 ianuarie. „Va fi un început de an dificil, dar să nu uităm că la fel s-a întâmplat şi când am jucat în primul tur şi a trebuit să întâlnim Dinamo Bucureşti între cele două dispute din cupele europene. Cred că acum nu va mai fi la fel de dificil ca atunci. Am avut o pauză în care ne-am şi odihnit şi putem aborda altfel aceste întâlniri. Ne gândim doar la victorii în acest început de an pentru că altfel nu are rost să intrăm în teren”, s-a arătat optimistă Katarina Barun. Ultimele antrenamente înainte de plecarea în Polonia au loc astăzi, formaţia constănţeană urmând ca mâine dimineaţă să plece spre Pila.