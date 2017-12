Incident violent între Florin Prunea şi Gabriel Bodescu, şeful de cabinet al preşedintelui FRF

Preşedintele CSMS Iaşi, Florin Prunea, l-a lovit pe Gabriel Bodescu, şeful de cabinet al preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, în urma unei altercaţii care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la hotelul „Ramada Plaza” din București, incidentul fiind raportat de martori la numărul de urgenţă 112. Incidentul a avut loc la restaurantul hotelului la care au fost cazaţi de către FRF membrii Adunării Generale, care urmau să participe la şedinţa de luni de la Casa Fotbalului.

Preşedintele grupării FC Farul Constanţa, Auraș Braşoveanu, membru în Comitetul Executiv al FRF, a declarat, ieri, că i-a despărţit pe cei doi după ce a văzut că lui Bodescu îi curgea sânge de la arcadă. „După meci (n.r. - partida România - Insulele Feroe, din preliminariile EURO 2016), la Ramada Plaza, la hotel, a avut loc o recepţie, în ideea că nimeni nu pleca, având în vedere faptul că a doua zi era Adunarea Generală. A fost un incident regretabil între Florin Prunea şi Gabi Bodescu. Eu eram în zonă. În momentul în care am sesizat că a avut loc incidentul, am intervenit între ei, să aplanez conflictul şi să calmez spiritele. Dar deja se încheiase. A fost o chestiune de 10-15 secunde. Ei stăteau foarte apropiaţi şi discutau. Eu eram la vreo doi-trei metri de ei şi la un moment dat am văzut că Florin Prunea s-a sprijinit de el. Nu am văzut cum l-a lovit şi unde l-a lovit. Apoi, când am văzut că i-a curs puţin sânge, m-am apropiat şi am intervenit. Îi curgea sânge de deasupra sprâncenei. Totul nu a durat mai mult de 30 de secunde”, a declarat Braşoveanu. Oficialul grupării constănţene a precizat că nu cunoaşte motivul conflictului dintre cei doi: „Nu aş putea spune cu certitudine de la ce s-au luat. A fost o discuţie în contradictoriu, dar nu legată de meciul naţionalei de la Ploieşti. Nu a fost grav, dar s-a sunat la 112, nu ştiu exact de către cine, posibil din angajaţii hotelului. Eu i-am întrebat de la ce s-au luat, dar nu au vrut să dezvolte subiectul, nici unul, nici altul. Eu am auzit că Florin Prunea a spus „mă, cine sunteţi voi de conduceţi fotbalul românesc?”“.

Potrivit unor surse din Poliţie, incidentul a fost anunţat prin numărul de urgenţă 112 în jurul orei 3.30, la faţa locului fiind solicitată şi o ambulanţă. La locul incidentului a intervenit o echipă de poliţişti din cadrul Secţiei 2, însă conflictul era deja aplanat. Sursele citate au precizat, pentru Mediafax, că persoanele implicate au refuzat să depună plângere. Preşedintele CSMS Iaşi, Florin Prunea, nu a fost prezent la Adunarea Generală a FRF.

PRUNEA SPUNE CĂ NU L-A LOVIT PE BODESCU

Florin Prunea a recunoscut că a avut un schimb de replici cu Gabriel Bodescu, dar spune că nu l-a lovit pe acesta. „Nu l-am lovit pe domnul Bodescu, a fost un diferend de opinii! Într-adevăr, a fost un schimb mai dur de replici, dar nici vorbă să-l fi lovit. Nu pot să vă spun despre ce am vorbit pentru că a fost o discuţie privată. Am vorbit şi despre echipa naţională, printre altele”, a spus Prunea.

Conflictul în care au fost implicaţi preşedintele CSMS Iaşi, Florin Prunea, şi Gabriel Bodescu a pornit de la o încălcare a unei înţelegeri de către federaţie, prin care oficialul ieşean urma să revină la FRF din vară şi să-şi primească salariile restante, au declarat pentru Mediafax surse federale.