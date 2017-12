Incredibil! Cu ce și cum copiază tinerii la Bac 2014!

Nici proba la matematică și istorie de ieri, de la Bac, nu s-a desfășurat fără tentative de fraudă din partea elevilor, atât în țară, cât și la Constanța. Potrivit Ministerului Educației Naționale (MEN), dintre absolvenţii prezenţi, 80 au fost eliminaţi din examen (0,05%). În municipiul nostru, au fost prinși cu telefoane și materiale informative cinci candidați, respectiv doi la matematică și trei la istorie. Au fost eliminaţi pentru fraudă şi tentativă de fraudă un candidat din centrul de examen de la Colegiul Tehnic de Marină „Al.I. Cuza” și unul de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, din Constanţa. Cei doi au fost prinși cu telefoanele mobile asupra lor. La Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, un candidat a fost surprins cu notițele în bancă, iar alți doi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” au avut fițuici chiar în timpul examenului. Descoperirile au fost făcute de către membrii comisiei de monitorizare a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța.

METODE DE COPIAT DE ULTIMĂ ORĂ Dacă în unitățile de învățământ de la malul Mării Negre, menționate anterior, elevii au apelat la metode clasice de copiat, în țară, mai exact la Arad, tinerii și-au încercat norocul cu metode de ultimă oră. La Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” din Arad, un elev a fost prins, ieri, având asupra sa un pix ce avea încorporată o cameră video minusculă după ce a mers, în timpul examenului, de patru ori la toaletă. El a fost eliminat, alături de alţi doi tineri prinşi cu telefoane. Profesorii supraveghetori au presupus că tânărul a filmat subiectele şi a transmis imaginile, cu ajutorul unui telefon mobil, în timp ce se afla la toaletă, unde ar fi primit şi răspunsurile. ”Candidații au semnat pe propria răspundere, la intrarea în săli, că respectă articolul 9 din Metodologie, conform căruia este interzisă intrarea acestora în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poșete etc. și, totodată, se interzice candidaților să aibă în sălile de examen asupra lor telefoane mobile sau orice fel de lucrări: manuale, cărți, culegeri, formulare etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei care încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane”, a precizat secretarul comisiei județene de Bacalaureat, inspector prof. Alina Codreanu.

EMOȚII MARI Au avut mari emoții, ieri, pentru proba de la matematică de la Bac, dar subiectele au fost mai ușoare decât se așteptau. Potrivit ISJ Constanța, la nivelul județului, 5.092 de absolvenți ai claselor a XII-a au susținut probele de matematică și istorie, astfel: cei de la profilele real, tehnologic și vocațional au dat examenul la matematică, iar cei de la uman și pegagogic - la istorie. La ieșirea din centrul de examen de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, elevii au spus că subiectele la matematică au fost acceptabile și că ar trebui să reușească să obțină o notă de trecere. ”A fost greu pentru că nu m-am pregătit suficient. Însă cred că o să iau examenul. După calculele mele, la matematică ar trebui să iau 5,50, dar depinde de profesorul corector dacă este tolerant sau nu”, a spus Marius, la ieșirea din examen. Și alți elevi au considerat că primele două subiecte asigurau o notă de trecere oricui. ”Ca de obicei, subiectul al treilea este puțin mai greu. Eu am făcut meditații din clasa a IX-a, dar și înainte de Bac, și cred că o să îl iau, dar nu știu cu cât”, a spus Adelina. Ea își dorește să urmeze cursurile unei facultăți dacă va promova examenul maturității. La istorie, elevii au considerat că subiectele au fost dificile. ”La subiectul al treilea am avut de scris despre spațiul românesc în secolele XVI-XVIII. A fost greu, pentru că a fost un subiect complex. Nu prea am scris pentru că nu prea m-am pregătit, dar mă bazez mai mult pe primele două subiecte și sper că o să iau 6, pentru că nu vreau mai mult”, a mărturisit și Robert.

URMEAZĂ PROBA LA ALEGERE A SPECIALIZĂRII Mâine, elevii claselor a XII-a vor susține proba la alegere a specializării, adică vor da examen la Biologie şi Anatomie, Chimie, Informatică, Logică, Argumentare şi comunicare, Fizică, Psihologie, Filosofie, Sociologie, Economie sau Geografie. Rezultatele iniţiale se vor afişa luni, 7 iulie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeași zi, între orele 12.00 și 16.00. Contestațiile se vor soluţiona în intervalul 8 - 10 iulie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze pe 11 iulie 2014.

Ponta asigură: ”Nu se mai vând subiectele!”

Premierul Victor Ponta a precizat că este mulțumit de modul în care Ministerul Educației a gestionat examenele din acest an. El a declarat că anchetarea celor implicaţi în fraudare trebuie să reprezinte o învăţătură de minte pentru cei care cred că încă pot fi vândute subiectele de examen. ”Eu sunt mulţumit de modul în care Ministerul Educaţiei, profesorii, toată lumea au gestionat Evaluarea Naţională şi Bac-ul. Învăţătură de minte dacă mai e cineva care încă mai crede, în 2014, că poate să vândă subiecte sau poate să facă altceva”, a spus Ponta, în şedinţa de guvern, ministrului Educaţiei. Premierul a adăugat că, pentru un singur caz, nu trebuie să se uite că 99,99% dintre profesorii implicați și-au îndeplinit foarte bine sarcina.

Perle la proba de română de la Bac

Profesorii care au corectat lucrările absolvenților de liceu la proba de limba română a Bac-ului s-au distrat pe cinste în acest an. ”Rolul verbelor la imperfect e să înțelegem că autorul era la început și nu scria chiar grozav. Mai târziu în opera artistică, criticii au observat că totul a devenit perfect, mai ales verbele” - este viziunea unui elev despre ”evoluţia” verbului. Un altul explică și cum stă treaba cu osul în zilele noastre: ”O expresie modernă cu cuvântul ”os” este ”i-os”. I vine de la Internet”. ”Elementele de prozodie nu există, pentru că ne-ați cerut o poezie, nu o proză”, ”Aș vrea să comentez, dar nu știu ce înseamnă talazurile. Consider că la română puteam fi lăsați cu dicționare și la matematică cu calculator. În alte țări așa e” sunt alte perle pe care elevii le-au scris în lucrările de la română.