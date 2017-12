Indiciu regal

A fost doar o scăpare a ducesei de Cambridge, într-un moment de neatenţie, care aproape confirmă ce vor întâmpina pe lume cei doi în iulie, când Catherine Middleton urmează să nască. Totul s-a petrecut într-o vizită a acesteia în Grimsby, pe când vorbea cu cei care au venit să o întâmpine. După ce a primit un ursuleţ de pluş cadou, aceasta a spus: ”Thank you, I’ll take that for my d ...”, în traducere, ”Mulţumesc, îl voi lua pentru f...”. S-a oprit până să termine cuvântul, iar când unul dintre cei care era în public a întrebat-o dacă urma să spună ”fată”, aceasta a replicat amuzată: ”Nu spunem nimic”. Diana Burton, de 41 de ani, a aşteptat-o pe Catherine Middleton, trei ore, pe o vreme nu tocmai plăcută, pentru a-i oferi ursuleţul de pluş, cadou acceptat cu un zâmbet de ducesă.

Catherine Middleton, care urmează să nască în luna iulie, susţine că nu ştie sexul copilului care într-o zi va deveni monarh, dar comentariul său este deja analizat de britanici, care sunt nerăbdători să afle dacă vor avea un prinţ sau o prinţesă.