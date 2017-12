Infecţiile nosocomiale, în atenţia politicienilor

Eurodeputatele PSD Corina Creţu, Daciana Sârbu şi Rovana Plumb au întrebat, ieri, Comisia Europeană (CE) dacă are în vedere iniţierea unui sistem european de monitorizare, prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, având în vedere că acestea reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în UE. Cele trei eurodeputate PSD au atras atenţia asupra situaţiei infecţiilor dobândite în cursul spitalizării. “Ele pledează pentru o acţiune coordonată la nivel european legată de această problemă, CE fiind întrebată în acest context dacă are în vedere iniţierea unui sistem european de monitorizare, prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale”, se arată într-un comunicat al delegaţiei române social-democrate. “Infecţiile intraspitaliceşti constituie o problemă majoră de sănătate publică în întreaga UE, prin frecvenţa şi gravitatea lor. Conform datelor Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Afecţiunilor, peste patru milioane de pacienţi sunt, în ţările UE, victimele anuale ale infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar cifra deceselor survenite drept consecinţă directă a acestor infecţii este de circa 40.000 de persoane în fiecare an”, se arată în întrebarea scrisă adresată de cei trei europarlamentari români. “Statisticile arată că, în medie, aprox. o zecime dintre pacienţii europeni contractează o infecţie în cursul spitalizării. Acest tip de contaminare implică un grad ridicat de pericol atât din cauza rezistenţei la antibiotice a bacteriilor, cât şi din cauza riscurilor crescute înregistrate în unităţile de terapie intensivă, cei mai afectaţi fiind pacienţii cu imunitate scăzută şi nou-născuţii”, mai afirmă deputatele europene. În opinia lor, “există state membre, precum România, în care rata declarată a infecţiilor nosocomiale nu reflectă realitatea, din cauza sistemului deficitar de raportare” . Deputatele europene pledează pentru o acţiune coordonată la nivel european în această chestiune “având in vedere incidenţa ridicată şi pericolul pentru vieţile cetăţenilor, diferenţele între sistemele medicale naţionale şi studiile ce arată că o acţiune eficientă de prevenire ar fi mai puţin costisitoare decât cheltuielile pentru tratarea acestor infecţii”.