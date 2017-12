Info Mondial

Germania, lăudată de Beckenbauer

Singurul german din istorie care a câştigat titlul mondial cu reprezentativa ţării sale atât ca antrenor, cât şi ca selecţioner, Franz Beckenbauer, a declarat că Germania este o echipă perfectă, iar Spania nu are nicio şansă de a ajunge în finală. „Echipa asta este capodopera lui Joachim Low. Antrenorul şi-a pus amprenta şi a creat o formaţie perfectă. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea control al jocului la o echipă germană. Poate doar în 1970 şi la echipa care a câştigat Mondialul în 1990. În trecut, am fi spus că trebuie să laşi spectacolul la vestiare, dar această echipă demonstrează că nu este o contradicţie şi că poţi să şi joci bine şi să şi câştigi. Germania are un avantaj în faţa Spaniei, echipă care nu a arătat încă forma pe care o aveau cînd au cîştigat Campionatul European în 2008. Spaniolii nu au fost foarte convingători în Africa de Sud şi au avut de luptat pentru a smulge victoria şi pentru a se califica în semifinale”, a explicat Beckenbauer.

Obiectivul lui David Villa

Aflat pe primul loc în clasamentul golgeterilor turneului final din Africa de Sud, cu cinci reuşite, atacantul spaniol David Villa a anunţat că principala sa ţintă este câştigarea titlului mondial. „Sunt un număr 9 şi din poziţia mea în teren nu trebuie să am regrete. Spania are jucători care îşi schimbă mereu poziţia în teren şi ajungi uşor în poziţie de gol. Sunt bucuros pentru cele cinci goluri pe care le-am marcat, dar fără ajutorul unor colegi precum Iker Casillas nu aş fi ajuns aici. Am câştigat cu Germania acum doi ani şi cu siguranţă nu vor fi bucuroşi să ne reîntâlnească. Dacă nu câştigăm Campionatul Mondial, ar fi ca şi cum nu am realizat nimic”, a spus Villa.

Pique mizează pe apărarea Spaniei

Chiar dacă a recunoscut că naţionala iberică a suferit în ultimele două partide, fundaşul central al spaniolilor, Gerard Pique, este convins că partida din semifinala cu Germania va fi una extrem de echilibrată. „Nemţii au o echipă foarte bună, cu jucători de excepţie. Va fi foarte greu să-i oprim, pentru că sunt în mare formă şi sunt foarte încrezători după victoriile categorice în faţa Angliei şi Argentinei. Dar şi noi ne mişcăm destul de bine şi am demonstrat că suntem o echipă puternică în apărare, mai ales că n-am primit gol în ultimele două partide. O să fie o partidă dificilă. Faţă de Campionatul European din 2008, când Spania s-a impus în finală, învingând Germania, au apărut fotbalişti noi de ambele părţi, chiar eu sunt un exemplu. Sunt convins că va fi un meci foarte diferit faţă de cel din 2008, dar vom da totul şi sper să ne impunem”, a spus Pique, care, la 23 de ani, a cîştigat Liga Campionilor cu două echipe diferite: Manchester United şi Barcelona.

Fabregas şi Puyol, complet refăcuţi

Spaniolii Cesc Fabregas şi Carlos Puyol, accidentaţi în finalul meciului cu Paraguay, sunt apţi pentru partida cu Germania, din semifinalele Mondialului african, programată mâine, de la ora 21.30, la Durban, a anunţat medicul campioanei europene en titre. „Cesc a primit o lovitură la un umăr, în timp ce Puyol a primit un balon în faţă, ceea ce i-a afectat un pic vederea. Dar cei doi jucători sunt operaţionali pentru următorul meci”, a afirmat doctorul Oscar Luis Celada.

Khedira, apt pentru semifinală

Selecţionerul german Joachim Low a anunţat, ieri, că mijlocaşul Sami Khedira, accidentat în meciul cu Argentina, este refăcut şi va juca în semifinala de mâine, cu Spania. Khedira, victima unei contracturi la coapsă, nu s-a antrenat duminică, dar şi-a reluat ieri antrenamentele. „Toţi jucătorii sunt disponibili pentru meciul de miercuri, cu excepţia lui Cacau, care rămâne în continuare incert”, a declarat Low. Cacau, brazilianul naturalizat german în 2009, s-a accidentat la spate în timpul şedinţei de pregătire de duminică, după ce, din cauza unei accidentări la muşchii abdominali, nu a mai evoluat după meciurile din grupă.