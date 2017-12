Info Mondial

Bierhoff, impresionat de elevii lui Low

Managerul general al naţionalei Germaniei, Oliver Bierhoff, a declarat că nu a mai văzut şi nu a mai trăit niciodată un meci precum cel câştigat de germani în faţa reprezentativei Argentinei, cu 4-0, în sferturile de finală. „Ceea ce au realizat jucătorii împotriva Argentinei nu am văzut niciodată şi nici n-am trăit în timpul carierei mele de jucător. Nu ne aşteptam la o astfel de prestaţie din partea acestei echipe atât de tânără şi neexperimentată: este suverană”, a spus fostul căpitan al selecţionatei Germaniei, autorul golului de aur din finala Campionatului European din 1996, cu Cehia, scor 2-1. Lotul Germaniei participant la Cupa Mondială din Africa de Sud are o medie de vârstă de 24,9 ani, fiind cel mai tânăr din 1934. Din echipă lipsesc Michael Ballack, Heiko Westermann şi Simon Rolfes, din cauza unor accidentări. Bierhoff a recunoscut că marile cluburi europene probabil sunt interesate acum de tinerii jucători germani, Thomas Muller, Mesut Ozil sau Manuel Neuer.

Muller nu joacă împotriva Spaniei

Atacantul Thomas Muller a bifat, sâmbătă, al 200-lea gol al Germaniei la o Cupă Mondială, după reuşita lui din min. 3 a sfertului de finală cu Argentina. Golul lui Muller reprezintă a 200-a reuşită a Republicii Federale Germane, palmaresul fostei Republici Democrate Germane nefiind luat în considerare. Jucătorul lui Bayern Munchen a reuşit al patrulea lui gol la turneul din Africa de Sud şi ocupă în prezent primul loc în clasamentul golgeterilor alături de Higuain (Argentina), Vittek (Slovacia) şi Sneijder (Olanda). Muller nu va juca însă în semifinala cu Spania, fiind suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Regretele lui Ballack

Internaţionalul german Michael Ballack, accidentat, a recunoscut, ieri, că suferă pentru că trebuie să urmărească din tribune parcursul coechipierilor săi la turneul finalud. „Este foarte rău. Mi-ar fi plăcut să fiu în teren, însă ăsta este fotbalul”, a declarat Ballack, care ar fi trebuit să evolueze la al treilea turneu final, dacă nu ar fi fost accidentat de ghanezul Kevin-Prince Boateng. „Când vezi cum această echipă a învins Argentina, ea este favorită la titlu. Plec de la principiul că vom merge în finală. Este important ca jucătorii să rămână cu picioarele pe pământ, însă nu mă tem de acest lucru, deoarece ei au încredere în forţele lor”, a încheiat Ballack.

Laude în presa germană

Presa germană a exultat după succesul obţinut de reprezentativa antrenată de Joachim Low în faţa Argentinei. „Oh, cât este de frumooooos. Cel mai frumos tango al Germaniei. Unsprezecele german surclasează Argentina, scor 4-0, merge în semifinale în faţa Spaniei şi crede în titlul mondial”, a notat publicaţia “Welt am Sonntag”. „Echipa naţională germană a oferit o nouă prestaţie excelentă. Mondialul continuă ca în poveşti”, a adăugat cotidianul berlinez “Tagesspiegel”, în timp ce “Bild am Sonntag” le-a mulţumit eroilor: „Dumnezeul fotbalului surâde Germaniei. Am învins Argentina, suntem în semifinale şi jucăm cel mai frumos fotbal din lume”.

Soţiile lui Kaka şi Julio Cesar, bucuroase de eliminarea Argentinei

Soţia mijlocaşului brazilian Kaka, Caroline Celico, şi soţia portarului Julio Cesar, Susana Werner, şi-au exprimat satisfacţia, în mesaje postate pe Twitter, faţă de eliminarea Argentinei la Cupa Mondială din Africa de Sud. „Bună ziua! Vă bucuraţi că Argentina a pierdut?! M-am distrat la comentariile voastre! O nouă zi...”, a scris Caroline Celico. Şi pentru Susana Werner a fost o zi fericită: „Trebuie să ne gândim la partea pozitivă în această viaţă: astăzi este o zi mult mai bună”. Naţionala Argentinei, dublă campioană mondială, a fost eliminată, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în urma înfrângerii, scor 0-4, în faţa Germaniei.

Patru persoane reţinute după eliminarea Argentinei

Patru persoane au fost reţinute în urma incidentele provocate în Argentina, după ce selecţionata sud-americană a pierdut în faţa Germaniei, scor 0-4, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Africa de Sud. Două persoane au fost reţinute la Cordoba, deoarece au agresat un grup de suporteri germani care sărbătorea calificarea în semifinale. La Posadas, capitala provinciei Misiones, alte două persoane au fost arestate după ce au agresat fani brazilieni. Delegaţia argentiniană a ajuns, ieri, la Buenos Aires.