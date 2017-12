Info Mondial

Rosetti şi Larrionda, trimişi acasă după greşelile din optimi

Arbitrii Roberto Rosetti (Italia) şi Jorge Larrionda (Uruguay) nu au fost reţinuţi de FIFA în lista pentru meciurile din sferturi, semifinale, finala mică şi finala Campionatului Mondial din Africa de Sud. Larrionda nu a acordat un gol valabil marcat de englezul Lampard, în meciul Anglia - Germania, disputat duminică, la Bloemfontein. Tot duminică, Rosetti a validat un gol marcat pentru Argentina de Carlos Tevez, din ofsaid, la meciul cu Mexic, de la Johannesburg. De asemenea, au mai fost trimişi acasă francezul Stephane Lannoy şi Koman Coulibaly (Mali). Lannoy nu a sancţionat un henţ al brazilianului Luis Fabiano în meciul cu naţionala Coastei de Fildeş, iar Coulibaly nu a validat un gol al SUA în meciul cu Slovenia, ambele întâlniri având loc în faza grupelor.

Niciun suporter nu a aşteptat naţionala Angliei

Eliminarea Angliei din optimile de finală ale CM din Africa de Sud, după un eşec usturător în faţa marii rivale Germania, scor 1-4, dar şi prestaţiile dezamăgitoare în cele trei partide din Grupa C, i-au determinat pe suporterii englezi să nu îşi aştepte favoriţii la aeroport, la revenirea acestora în Anglia. Avionul în care se afla delegaţia Angliei a aterizat pe aeroportul “Heathrow” din Londra, iar primul care a coborât din avion a fost David Beckham, urmat de Jamie Carragher şi Michael Carrick. Jucătorii, îmbrăcaţi în costumele oficiale de culoare gri ale naţionalei, au fost întâmpinaţi pe pistă doar de soţii, prietene şi copii. Niciun fan nu a venit însă să-i aştepte pe elevii lui Capello. „Grupul de lei fără dinţi s-a întors acasă. Ei vor face în continuare ce ştiu cel mai bine: vor face bani!“, scriu englezii de la Daily Mail. În schimb, purtătorul de cuvânt de la Federaţiei Engleze, Adrian Bevington, a precizat că Fabio Capello mai are contract cu naţionala până în 2012. „Capello este sub contract până în 2012, dar toată lumea este dezamăgită de modul cum am fost eliminaţi de la Cupa Mondială. Este logic să revină la Londra, să se liniştească, şi să discutăm din nou cu Fabio“ a spus Bevington.

Real Madrid l-a transferat pe Di Maria

Clubul Real Madrid a anunţat pe site-ul său oficial transferul mijlocaşului argentinian Angel Di Maria, care va evolua în următoarele şase sezoane la gruparea spaniolă. Real Madrid a ajuns la un acord cu Benfica Lisabona privind suma de 25 de milioane de euro pentru transfer, cu 15 milioane de euro mai puţin decât valoarea clauzei de reziliere a jucătorului. În vârstă de 22 de ani, Di Maria, component al naţionalei Argentinei la Mondialul african, este unul dintre fotbaliştii ceruţi de noul antrenor al formaţiei madrilene, Jose Mourinho. Preşedintele clubului Benfica, Luis Filipe Vieira, a precizat că David Luiz şi Luisao, jucători doriţi de Real Madrid şi de Atletico Madrid, vor rămâne la Lisabona.

Vuvuzelele, interzise la cel mai important festival de muzică din Scoţia

Organizatorii celui mai important festival de muzică din Scoţia, “T In The Park”, i-au informat pe spectatori că nu vor putea intra cu vuvuzele la eveniment, instrumentele atât de populare la Campionatul Mondial din Africa de Sud urmând să fie confiscate de forţele de ordine. Organizatorii i-au anunţat pe spectatorii care şi-au cumpărat bilete online printr-un e-mail că nu vor avea dreptul să intre la festival cu vuvuzele. „Vuvuzelele sunt interzise pentru că nu sunt potrivite la un festival de muzică”, se anunţă în mail-ul trimis spectatorilor. Un purtător de cuvânt al festivalului scoţian a explicat motivul pentru care vuvuzele sunt interzise. “Am interzis vânzarea de vuvuzele la festival şi transmitem oamenilor să nu le aducă pentru că forţele de ordine le vor confisca. Deşi este mereu o atmosferă fantastică de petrecere, trebuie să şi respectăm artiştii şi miile de fani care vor să se bucure de muzică fără să fie deranajaţi de zgomotul produs de instrumente precum vuvuzelele”, a spus el. Festivalul de muzică din Scoţia, care are loc la Balado, Perthshire, şi la care participă artişti precum Eminem, Muse sau Jay-Z, va începe pe 9 iulie.

Blatter atrage atenţia asupra vârstei jucătorilor din naţionalele Franţei şi Italiei

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a atras atenţia, ieri, asupra vârstei înaintate a jucătorilor din naţionalele Franţei şi Italiei, echipe eliminate încă din faza grupelor de la Cupa Mondială din Africa de Sud, spre deosebire de Ghana şi Germania, care au fotbalişti mai tineri. „Franţa nu a avut în lotul de la CM niciun jucător sub 23 de ani, iar Italia a avut unul singur, dar el nu a jucat”, a spus Blatter, citând un studiu al grupului tehnic al FIFA. Blatter a menţionat că Ghana, care este calificată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, are în lot 11 jucători sub 23 de ani, iar dintre aceştia nouă au fost folosiţi. De asemenea, naţionala Germaniei, adversara Argentinei în sferturile de finală ale CM, are nouă jucători sub 23 de ani, iar dintre aceştia şapte au evoluat în Africa de Sud. „Acestea sunt exemple pozitive, dacă facem o comparaţie cu Franţa şi Italia”, a afirmat Blatter.