Info Mondial

Capello a scăpat de demitere

După calificarea Angliei în optimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud, în urma victoriei, cu 1-0 cu Slovena, selecţionerul Fabio Capello a declarat: „Trebuia să câştigăm şi am făcut-o”. Înaintea meciului, BBC a anunţat că Federaţia Engleză de Fotbal a luat în calcul demiterea lui Capello, dacă Anglia rata calificarea în optimile de finală. Potrivit televiziunii britanice, preţul demiterii lui Capello din postul de antrenor presupunea o despăgubire din partea federaţiei de 10 milioane de lire sterline (circa 11,4 milioane de euro).

Responsabilii pentru dezastru trebuie să dea socoteală

Ministrul Sporturilor din Franţa, Roselyne Bachelot, a afirmat că responsabilii “dezastrului” de la CM trebuie să plătească. „Echipa Franţei este un câmp de ruine, din punct de vedere fizic, tehnic şi moral, înfrângerea din ultimul meci, 1-2 cu Africa de Sud, fiind cronica unui dezastru anunţat... Acum trebuie să reconstruim totul. Trebuie ca toţi actorii acestui dezastru, jucătorii şi responsabilii din cadrul federaţiei, să-şi asume răspunderea”, a spus Bachelot, care a asistat la meciul pierdut în faţa echipei gazdă. La rândul său, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, Jean-Pierre Escalettes, a precizat că la nivelul echipei naţionale se va produce o adevărată schimbare, prima reprezentativă urmând să aibă un alt antrenor, dar şi alţi componenţi. „Am încredere în capacitatea lui Laurent Blanc (n.r. - viitorul selecţioner al Franţei) că va avea capacitatea de a reconstrui. Va fi o sarcină dificilă, însă lui nu îi este teamă”, a mai spus Escalettes.

“50 de ani de valori distruşi”, declară Escalettes

Jean-Pierre Escalettes, preşedintele federaţiei franceze, s-a declarat consternat mai mult de „psihodrama din week-end”, prin care „50 de ani de valori s-au prăbuşit”, decât de eliminarea de la CM. „Ceea ce mă consternează mai mult este această psihodramă din week-end, când 50 de ani de valori s-au prăbuşit; am gândit în acel moment, în faţa acestei ruşini: ceea ce fotbalul a provocat este grav, pentru Franţa, pentru educatori, pentru voluntari, parteneri, suporterii care ne-au acordat încredere, este mult mai grav decât proastele rezultate sportive”, a spus Escalettes, vorbind despre excluderea lui Anelka din lotul Franţei şi de bătaia dintre Evra, căpitanul echipei, şi un preparator fizic.

Jucătorii francezi renunţă la prime

Patrice Evra, căpitanul echipei Franţei, a declarat că jucătorii vor renunţa la orice primă, după eliminarea de la CM. „Se va renunţa la orice primă, nu vom accepta nicio centimă”, a declarat Patrice Evra în zona mixtă, după înfrângerea în faţa Africii de Sud (1-2). Potrivit unui acord semnat cu Federaţia franceză de fotbal (FFF), jucătorii nu vor putea primi nicio primă în caz de eliminare din primul tur, dar ar urma să împartă o parte din reţetele marketing generate de echipa Franţei.

“Les Bleus”, criticaţi fără milă

Echipa naţională a Franţei a fost criticată fără milă de presa europeană, după eliminarea de la CM! Într-o cronică intitulată „Au plecat morţii-vii”, cotidianul spaniol El Mundo menţionează: „Au sosit în calitate de vicecampioni mondiali şi au părăsit Africa de Sud sub formă de cadavre în putrefacţie, în interiorul cărora medicii legişti din „CSI” şi „Bones” (n.r. - seriale de televiziune) nu au putut găsi nimic din cauza stadiului avansat de descompunere”. Tot în Spania, cotidianul Marca scrie, sub titlul „Un Mondial ridicol făcut de Franţa”, că în ultimul meci disputat de Franţa la CM s-a văzut confirmarea „unei stări evidente de descompunere”. „Au sosit în Africa de Sud graţie unei mâini”, a scris ironic cel mai important cotidian italian, Gazzetta dello Sport, în timp ce Corriere della Sera stigmatizează o echipă „complet în derivă şi un fiasco pe care probabil nici cei mai pesimişti nu-l prevedeau”. Publicaţia engleză The Times scrie că „Un val de dezgust a inundat Franţa” după înfrângerea din meciul cu Africa de Sud, care a „pecetluit soarta acestei echipei naţionale drept cea mai slabă din toate timpurile”.