INFO OLIMPIC

Înfrîngeri pentru Serbia şi Italia la volei masculin

Ieri, la Beijing, au avut loc meciurile etapei a doua din turneul masculin de volei. Cel mai aşteptat duel al zilei a fost Brazilia - Serbia, din Grupa B, adjudecat de sud-americani cu 3-1 după ce sîrbii cîştigaseră primul set în prelungiri, cu 27-25. Brazilia a dictat tempo-ul în setul următor, iar la 5-0 în echipa Serbiei au fost introduşi veteranii Nikola Grbic şi Ivan Miljkovic, “ultimii mohicani”, alături de Andrija Geric, din “Dream Team-ul” care obţinea aurul olimpic în 2000, la Sydney. Marcelo şi-a coordonat însă foarte bine colegii, iar atacurile lui Dante, Murilo şi Andre Nascimento au făcut uitată absenţa lui Giba, neutilizat ieri. 25-20, 25-17 şi 25-21 a fost scorul seturilor adjudecate de Brazilia, care a rămas neînvinsă în Grupa B, alături de Rusia (3-2 cu Germania) şi Polonia (3-0 cu Egipt). Iată şi rezultatele din Grupa A: SUA - Italia 3-1; China - Venezuela 3-2; Bulgaria - Japonia 3-1. Astăzi va avea loc etapa a treia din faza grupelor în turneul feminin: SUA - Venezuela; Cuba - China; Polonia - Japonia; Italia - Algeria; Rusia - Kazahstan; Brazilia - Serbia.

China, la un pas de marea surpriză la baschet masculin

După ce a fost “masacrată” de vedetele americane, ţara gazdă a fost la un pas să dea marea lovitură - o victorie în faţa Spaniei, Campioana mondială a tratat meciul cu superioritate şi chinezii au condus partida de la un cap la altul! Dar Pau Gasol (29p) şi-a dus echipa spre o nesperată egalare în ultimele secunde (China a avut şi 15p avans!), pentru ca în prelungiri să aducă o victorie chinuită pentru campioana mondială. Derby-urile de ieri s-au încheiat cu victorii clare pentru Croaţia şi Grecia, în timp ce SUA a făcut spectacol şi cu Angola, dar n-a mai atins suta de puncte! Etapa a doua la baschet masculin: Iran - Lituania 67-99; Croaţia - Rusia 85-78; Grecia - Germania 87-64; China - Spania 75-85; Angola - SUA 76-97; Argentina - Australia 85-68. Clasamente - Grupa A: 1. Lituania 4 p; 2. Croaţia 4 p; 3. Argentina 2 p; 4. Rusia 2 p; 5. Australia 0 p; 6. Iran 0 p; Grupa B: 1. Spania 4 p; 2. SUA 4 p; 3. Grecia 2 p; 4. Germania 2 p; 5. China 0 p; 6. Angola 0 p.

Rocchi ratează turneul olimpic de fotbal

Jucătorul Tommaso Rocchi nu va mai evolua la Jocurile Olimpice din Beijing din cauza unei accidentări, iar preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, a afirmat că jucătorul în vîrstă de 30 de ani s-a accidentat din cauza deciziilor luate de către oficialii echipei. Rocchi s-a accidentat în zona genunchiului după o ciocnire cu Andrea Ranocchia, în timpul unei şedinţe de pregătire, dar a evoluat în meciul împotriva naţionalei din Coreea, pe 10 august, unde a şi marcat un gol, dar în urma testelor efectuate ieri s-a ajuns la concluzia că nu mai poate evolua pentru că accidentarea este mai gravă decît se credea la început. “Înainte mă simţeam bine, dar în această dimineaţă am simţit durere şi am luat decizia împreună cu medicii să nu mai joc. Am făcut un test şi nu mi s-a mai dat nicio şansă. Voi rămîne să văd meciul contra Camerunului, apoi voi reveni în Italia”, a spus Rocchi. Preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, s-a declarat nemulţumit din cauza faptului că jucătorul s-a accidentat şi nu ştie pentru cât timp va fi indisponibil. “Orgoliul naţionalei a fost mai presus de orice, dar din acest motiv trebuie să plătim un preţ prea mare. Se ştia că ecografia nu a fost bună şi a apărut o problemă musculară, dar şi una la os. Din moment ce încă mai simţea dureri şi două teste au fost negative, era evident că avea acest tip de fractură”, a spus Lotito. Italia va disputa ultimul meci din Grupa D împotriva Camerunului şi are nevoie de un egal pentru a se califica mai departe.

Campioana olimpică feminină la hochei pe iarbă nu mai bate pe nimeni

Turneul olimpic feminin de hochei pe iarbă şi-a derulat, ieri, partidele celei de-a doua etape. Deţinătoarea titlului olimpic, echipa Argentinei, nu-şi regăseşte cadenţa şi a înregistrat al doilea joc la rînd fără victorie. Dacă în prima etapă sud-americancele au remizat contra SUA (2-2), Argentina a repetat scorul şi în compania Marii Britanii chiar dacă la pauză a avut un avans de două goluri! Rezultatele etapei a doua - Grupa A: Australia - Spania 6-1, China - Africa de Sud 3-0, Olanda - Coreea de Sud 3-2; Grupa B: Argentina - Marea Britanie 2-2, SUA - Japonia 1-1, Germania - Noua Zeelandă 2-1. Turneul olimpic masculin de hochei pe iarbă programează, astăzi, întîlnirile celei de-a doua etape. Programul etapei secunde este următorul - Grupa A: China - Coreea de Sud (ora 5.30), Belgia - Germania (ora 13.30), Noua Zeelandă - Spania (ora 15.30); Grupa B: Africa de Sud - Australia (ora 3.30), Canada - Pakistan (ora 13.00), Olanda - Marea Britanie (ora 16.00).