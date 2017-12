INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, toate partidele vor fi transmise în direct de TVR 1)

Meci A, sâmbătă, 28 iunie, ora 19.00: BRAZILIA (locul 1 Gr. A) - CHILE (locul 2 Gr. B) - la Belo Horizonte

Meci B, sâmbătă, 28 iunie, ora 23.00: COLUMBIA (locul 1 Gr. C) - URUGUAY (locul 2 Gr. D) - la Rio de Janeiro

Meci C, duminică, 29 iunie, ora 19.00: OLANDA (locul 1 Gr. B) - MEXIC (locul 2 Gr. A) - la Fortaleza

Meci D, duminică, 29 iunie, ora 23.00: COSTA RICA (locul 1 Gr. D) - GRECIA (locul 2 Gr. C) - la Recife

Meci E, luni, 30 iunie, ora 19.00: FRANŢA (locul 1 Gr. E) - NIGERIA (locul 2 Gr. F) - la Brasilia)

Meci F, luni, 30 iunie, ora 23.00: Locul 1 Gr. G - Locul 2 Gr. H (la Porto Alegre)

Meci G, marţi, 1 iulie, ora 19.00: ARGENTINA (locul 1 Gr. F) - ELVEŢIA (locul 2 Gr. E) - la Sao Paulo)

Meci H, marţi, 1 iulie, ora 23.00: Locul 1 Gr. H - Locul 2 Gr. G (la Salvador)

PUYOL VA PREZENTA TROFEUL CM LA FINALA DIN 13 IULIE

FIFA a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) că l-a ales pe Carles Puyol ca reprezentant al Spaniei la finala Campionatului Mondial din Brazilia, fostul fotbalist, câştigător al CM în 2010, urmând să prezinte trofeul. „Nu este o decizie a federaţiei spaniole, deoarece FIFA este cea care alege, dar cu siguranţă RFEF l-ar fi ales tot pe Puyol să reprezinte Spania”, informează cotidianul „AS“. Federaţia l-a contactat pe Carles Puyol după înfrângerea spaniolilor din meciul cu Olanda, scor 1-5, pentru a-l invita în cantonament ca să îşi motiveze foştii colegi. Puyol nu a putut atunci să facă deplasarea în Brazilia, dar le-a dat sfaturi jucătorilor pentru a trece peste acel eşec. La finala din 2010 a CM din Africa de Sud, trofeul a fost dus pe teren de căpitanul de atunci al naţionalei Italiei, Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006. Finala CM din Brazilia va avea loc în data de 13 iulie, la Rio de Janeiro.

BAYERN MUNCHEN ARE ÎN LOT CEI MAI MULŢI MARCATORI DE LA CM 2014!

Cu tripla elveţianului Xherdan Shaqiri, Bayern Munchen a ajuns la 12 goluri marcate de jucători ai săi la acest Campionat Mondial! Shaqiri are, în total, trei goluri înscrise, la fel ca germanul Thomas Muller şi olandezul Arjen Robben, în timp ce croatul Mario Mandzukici a marcat de două ori, iar germanul Mario Gotze - o singură dată. Golgheterii Mondialului sunt însă legitimaţi la FC Barcelona: brazilianul Neymar şi argentinianul Lionel Messi au câte patru reuşite fiecare.

SELECŢIONERUL ECUADORULUI CERE O ANCHETĂ CU PRIVIRE LA SAKHO

Selecţionerul Ecuadorului, Reinaldo Rueda, a cerut o anchetă cu privire la fundaşul francez Mamadou Sakho, spunând că acesta l-a lovit cu cotul pe Oswaldo Minda la meciul de miercuri, din grupa E, gest care nu a fost văzut de arbitru. „Este păcat că acest lucru s-a întâmplat şi situaţia ar trebui analizată de Comisia de Arbitri. Unele decizii nu au fost logice”, a declarat Rueda. La rândul său, antrenorul echipei Franţei, Didier Deschamps, a spus că nu a văzut gestul lui Sakho. „Au fost dueluri, dar acestea fac parte din joc”, a menţionat el.

RUEDA NU ŞTIE DACĂ VA RĂMÂNE SELECŢIONER AL ECUADORULUI

Selecţionerul Ecuadorului, Reinaldo Rueda, a declarat, după eliminarea echipei sale încă din faza grupelor CM 2014, că nu ştie deocamdată dacă va rămâne în funcţie. „Nu am avut multe ocazii, ne-a lipsit claritatea în atac. Doream să ne calificăm şi am vrut să câştigăm partida. Deocamdată nu ştiu dacă rămân, trebuie să evaluăm situaţia şi vom vedea”, a declarat Rueda. Jucătorul Jefferson Montero crede că Rueda ar trebui să rămână: „A făcut o treabă bună, am jucat la un Mondial, este excelent”.

LUIS SUAREZ NU ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL DE SELECŢIONER AL HONDURASULUI

Tehnicianul columbian Luis Suarez a declarat după înfrângerea din meciul cu Elveţia, scor 0-3, că nu îşi va prelungi contractul de selecţioner al Hondurasului. „A fost un vis să ajungem la Campionatul Mondial şi îmi cer scuze poporului din Honduras că nu am reuşit să obţinem o victorie în Brazilia. Am avut câteva oportunităţi, dar nu am reuşit să convertim ocaziile în goluri. Cred totuşi că există un viitor pentru această echipă. Astăzi am încercat o strategie riscantă, deoarece ne-am dorit să câştigăm. Dar Elveţia este o echipă mai experimentată şi a profitat de ocaziile avute”, a spus Suarez, care a menţionat că nu îşi va prelungi contractul. El a pregătit naţionala Hondurasului în perioada 2011-2014 şi a înregistrat 17 victorii, 16 rezultate de egalitate şi 20 de înfrângeri în 51 de meciuri. În Brazilia, Honduras a pierdut toate meciurile, marcând un singur gol şi primind opt!

MONDIALUL S-A SFÂRŞIT PENTRU AGUERO

Sergio Aguero nu va mai juca la acest turneu final! Starul argentinian a suferit o leziune musculară în meciul câştigat cu Nigeria, scor 3-2, şi ieri a efectuat un control medical care să decidă cât de gravă e problema atacantului de la Manchester City. Aguero are o serie lungă de accidentări musculare în acest sezon, din care a pierdut aproape două luni şi jumătate. Cotidianul argentinian „Clarin“ a confirmat ieri temerile suporterilor argentinieni: pentru Aguero, Mondialul brazilian a luat sfârşit!

ACCIDENTARE STUPIDĂ PENTRU BABATUNDE

Nigeria a fost învinsă miercuri de Argentina, scor 3-2, dar a reuşit să se califice în optimile de finală, de pe poziţia a doua în grupa F. În faza eliminatorie, africanii vor întâlni Franţa, luni, de la ora 19.00, pe arena din Brasilia. Echipa antrenată de Stephen Keshi a suferit însă o pierdere importantă în acest ultim meci din grupă. La scorul de 3-2 în favoarea sud-americanilor, Onazi a trimis un şut extrem de puternic spre poarta lui Romero, dar mingea l-a lovit în mână pe coechipierul său, Michel Babatunde. Din păcate pentru mijlocaşul în vârstă de 21 de ani, balonul a fost lovit atât de tare încât i-a rupt acestuia mâna! Babatunde a părăsit imediat terenul şi nu va mai juca la acest Mondial. Michel Babatunde, jucător la Volîn Luţk (Ucraina), a evoluat 141 de minute la CM 2014, 75 contra Bosniei şi 66 împotriva Argentinei.

ALBERTO ZACCHERONI A DEMISIONAT DE LA NAŢIONALA JAPONIEI

Selecţionerul Japoniei, Alberto Zaccheroni, a demisionat de la naţională, a doua zi după eliminarea în faza grupelor la Cupe Mondială. „Doream neapărat să duc echipa în optimi, sunt foarte dezamăgit. Am ales echipa, am decis tactica şi îmi asum întreaga responsabilitate”, a declarat Zaccheroni. Italianul, în vârstă de 61 de ani, antrena Japonia din 2010 şi a condus echipa la victoria în Cupa Asiei, în 2011.

PREŞEDINTELE CAMERUNULUI A CERUT O ANCHETĂ CU PRIVIRE LA PRESTAŢIA NAŢIONALEI LA CM

Preşedintele Camerunului, Paul Biya, i-a cerut premierului Philemon Yang să facă o anchetă cu privire la prestaţia nesatisfăcătoare a naţionalei cameruneze la Cupa Mondială din Brazilia. „Preşedintele republicii, Paul Biya, i-a cerut şefului Guvernului să îi prezinte în termen de o lună rezultatul anchetei cu privire la cauzele campaniei lipsite de glorie a echipei noastre la Cupa Mondială de fotbal din 2014”, se arată într-un comunicat semnat de secretarul general Ferdinand Ngoh Ngoh. În raport se vor afla şi propuneri pentru „restructurarea profundă şi urgentă a fotbalului camerunez”, se menţionează în comunicat. Naţionala Camerunului a înregistrat trei înfrângeri în faza grupelor Cupei Mondiale din Brazilia, fiind eliminată din competiţie.

TINERI CE FAC PARTE DIN FAMILII AFECTATE DE INTEMPERIILE DIN 2011, ALĂTURI DE ECHIPA BRAZILIEI

Reprezentativa de fotbal a Braziliei a primit 50 de tineri ce fac parte din familiile afectate de intemperiile din 2011, din statul Rio de Janeiro, soldate cu 900 de morţi. „Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea”, a spus Wesley, în vârstă de 17 ani, după ce l-a întâlnit pe celebrul Neymar. Jucătorii i-au salutat pe tineri, au discutat cu ei, le-au acordat autografe şi s-au fotografiat alături de ei timp de aproximativ jumătate de oră. „Este o zi fericită. M-am întâlnit cu vecini pe care nu i-am mai văzut de la tragedie. De asemenea, nu mă gândeam că o să-l văd pe Neymar vreodată atât de aproape. Însă, chiar şi într-o zi atât de fericită, nu pot să uit de momentele oribile din 2011”, a spus şi Milena de Oliveira Cardoso, în vârstă de 16 ani, care a pierdut 11 membri ai familiei sale în 2011. În ianuarie 2011, ploile torenţiale au provocat alunecări de teren şi inundaţii soldate cu 900 de decese.

QUEIROZ RENUNŢĂ, SUSIC SE MAI GÂNDEŞTE

Selecţionerul Iranului, portughezul Carlos Queiroz, a confirmat decizia sa de a renunţa la post, după ce asiaticii au fost eliminaţi în primul tur al Mondialului 2014. Antrenorul lusitan, care a preluat Iranul în 2011, a explicat că şi-ar fi dorit să continue, dar nu a primit nicio ofertă. În schimb, Safet Susici, care a condus Bosnia & Herţegovina la prima sa apariţie la un Campionat Mondial, a anunţat că viitorul său este neclar, după ce naţionala balcanică a părăsit turneul final din Brazilia, deşi a învins Iranul cu 3-1 în ultimul meci. Aceasta a fost prima victorie la un Campionat Mondial din istoria naţionalei ex-iugoslave.