Infrastructura şi serviciile de sănătate mintală, la pămînt

Ministerul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că România are încă probleme în ceea ce priveşte îngrijirile specializate şi sprijinul acordat atît pentru copii, cît şi pentru adulţi cu dizabilităţi mintale, însă acesta este unul din domeniile prioritare ale Guvernului. \"Pentru asta am realizat o strategie în domeniu, am realizat un plan de acţiune şi structurile care să pună în aplicare acest plan\", a declarat Nicolăescu. Ministrul Sănătăţii consideră că nu ar trebuie să ne comparăm \"cu ceea ce credem noi că este bine\", ci cu standardele europene în materie. Mai mult decît atît, demnitarul susţine că instituţiile psihiatrice din România nu au un renume foarte bun şi că, începînd din 2004, de la raportul Amnesty International, ele au intrat şi în vizorul opiniei publice internaţionale. \"Autorităţile române au fost preocupate în ultima perioadă de acest domeniu, iar progresele înregistrate în ce priveşte asigurarea de îngrijiri adecvate în cadrul instituţiilor, mai ales pentru persoanele cu dizabilităţi, nu sînt cele pe care le aşteptăm. Mai avem mulţi paşi de făcut pe acest drum greu\", a mai spus Nicolăescu. 2007 a fost anul în care au fost acordaţi cei mai mulţi bani pentru ceea ce se numeşte infrastructura în sănătatea mintală. \"Dacă în 2006 am alocat pentru infrastructura din acest domeniu 12 milioane de lei, în 2007 am acordat aproape 70 de milioane de lei, deci aproape de şase ori mai mult. Din aceste 70 de milioane, circa 60 au fost destinate infrastructurii spitalelor de psihiatrie, secţiilor de psihiatrie din cadrul spitalelor generale şi centrelor de sănătate mintală din teritoriu. În acest moment construim bugetul pe 2008 şi dorim ca, pînă la finele lui 2009, să realizăm toate lucrările de investiţii din infrastructura din domeniul sănătăţii mintale\", a mai spus ministrul. Demnitarul a adăugat că implementarea acestui program nu poate fi făcută deodată, pentru că nu sînt nici resurse financiare, nici cele umane, însă acest lucru se poate face pe etape, astfel încît programul să cuprindă o serie de activităţi, cum ar fi definirea de ghiduri clinice pentru patologiile frecvente în domeniul psihiatric (schizofrenie, depresie sau dependenţă de alcool), definirea de curricule şi manuale de instruire, dezvoltarea şi pilotarea a şapte instituţii psihiatrice, a unui sistem informatic de colectare a datelor şi elaborarea unor propuneri de acte legislative normative în concordanţă cu normele europene pentru asigurarea bunei funcţionări a reţelei instituţionale de sănătate mintală. \"Toate aceste obiective au ca finalitate îndeplinirea de către România a obiectivelor impuse de standardele europene în materie. Prin urmare, avem trei obiective importante care stau foarte strict în atenţia noastă pentru anii următori: angajarea de asistenţi sociali în spitalele şi secţiile de psihiatrie, pentru monitorizarea drepturilor pacienţilor cu patologie psihiatrică, eliminarea aglomerării în instituţiile psihiatrice şi asigurarea furnizării de servicii de calitate\", a mai spus ministrul Sănătăţii. Din păcate, în România nu există date despre numărul bolnavilor psihic, întrucît în ultimii 18 ani nu s-a făcut niciun studiu epidemiologic. În anul 2006, în România au fost peste 260.000 de internări la nivel naţional, în condiţiile în care, în spitalele de specialitate, există doar 16.000 de paturi, însă medicii spun că numărul bolnavilor psihic este mult mai mare, neexistînd o evidenţă clară pentru că mulţi sînt trataţi de către medicul de familie sau în cabinete particulare.