Îngrijorător! 2016 ar putea fi cel mai cald an din istoria meteo

A fost înregistrat un nou record de temperatură! Mai precis, specialiștii au stabilit că în 2016 a fost cea mai caldă lună martie din ultimii 100 de ani. Comparată cu media temperaturilor din secolul trecut, luna martie 2016 a fost mai caldă cu 1,07 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de Agenţia Japoneză de Meteorologie. Cifrele au fost confirmate şi de NASA. Dacă 2015 a fost declarat cel mai cald an din istoria măsurătorilor de la 1850 încoace, experţii se aşteaptă ca 2016 să depăşească toate recordurile. „Chiar dacă creşterile de temperatură la nivel global se datorează în principal lui El Niño, aceste anomalii sunt şi rezultatul încălzirii globale continue cauzate de acţiunile oamenilor”, a explicat Stefan Rahmstorf, climatolog german. Temperaturile vor urca și în aceste zile până la 30 de grade C în Dobrogea, astfel că luni, 30 mai, ele vor fi specifice mijlocului verii. În această zi, maximele vor fi cuprinse între 23 şi 30 de grade C, iar cele minime între 17 şi 19 grade C în Dobrogea, potrivit meteorologilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploile se vor opri, însă vor reveni în forță marți, 31 mai, când vremea va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 27 de grade, iar cele minime între 15 şi 19 grade. Și miercuri, 1 iunie, sunt șanse de ploaie. În această zi, maxima va ajunge până la 29 de grade C.