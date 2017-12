Înlocuirea lui Giani Creţu i-a surprins pe voleibaliştii “tricolori”

Numirea unui nou selecţioner, băimăreanul Marius Botea, la echipa naţională de volei masculin a României a luat prin surprindere pe toată lumea, atît pe jucători cît şi pe suporteri. Campioana României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a avut patru jucători convocaţi la naţională în mandatul lui Giani Creţu, dintre care unul, Tănăsescu, n-a apucat să joace din cauza unei accidentări. Dacă Ilieş a refuzat să-şi dea cu părerea despre această schimbare, ceilalţi doi internaţionali constănţeni şi-au spus punctul de vedere. „E o surpriză pentru mine, acum aud prima oară! Nu ştiu ce să zic, să vedem ce rezultate vor fi în continuare. Giani nu a avut timp, se pare, pentru a obţine rezultate, să vedem ce va face Marius. Este un antrenor tînăr, la fel ca şi Giani, sper să vină cu aceeaşi mentalitate, a noii generaţii”, a declarat Radu Began. „Am vorbit cu mai mulţi coechipieri de la naţională şi sîntem cu toţii surprinşi de înlocuirea lui Giani Creţu. Consider că echipa naţională era pe un drum bun, un drum ascendent, chiar şi rezultatele pe care le-am avut anul trecut erau încurajatoare. Ce pot să zic? Trebuie să respectăm această decizie, pentru că federaţia ştie mai bine motivele pentru care a făcut această înlocuire. Noi va trebui să mergem înainte şi să dăm totul pentru echipa naţională, dacă vom fi convocaţi”, a spus Florin Voinea. La clubul constănţean activează şi Mircea Dudaş, care a fost unul dintre secunzii lui Giani Creţu şi, se pare, îşi va păstra postul şi în mandatul lui Marius Botea. „Încă nu mi-am dat acordul, dar în cîteva zile voi lua o decizie şi cred că voi rămîne. Marius este un antrenor bun, îl cunosc foarte bine, este prietenul meu. Nu ştiu dacă se impunea această schimbare, dar cred că au fost nişte probleme între conducerea federaţiei şi Giani Creţu”, a declarat Dudaş. Creţu a semnat la începutul acestui an pentru echipa italiană Fiorese Bassano, din liga a doua, formaţie la care activează şi internaţionalul român Bogdan Olteanu. Înţelegerea este valabilă pînă la sfîrşitul sezonului regulat, cu drept de prelungire pentru încă un an.

Contactat ieri, Marius Botea, care a fost singura propunere din partea Colegiului Central de Antrenori, a confirmat că a acceptat numirea în funcţia de selecţioner, însă cu anumite condiţii. „Am acceptat propunerea federaţiei, dar trebuie să discut cu conducerea cîteva aspecte: programul echipei naţionale, condiţiile de pregătire şi altele. Voi aştepta să port această discuţie cu conducerea federaţiei. Probabil că vom discuta după 14 aprilie, pentru că atunci va fi Adunarea Generală a federaţiei şi va fi aleasă noua conducere”, a declarat Marius Botea, care are în palmaresul său de antrenor principal un loc 4 obţinut cu Explorări Baia Mare la finalul sezonului 2005-2006 din Divizia A1 la volei masculin.