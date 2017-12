Înşelată la casa de schimb valutar

„Reclama e sufletul comerţului” însă nu întotdeauna se dovedeşte că ceea ce se afişează pe panouri publicitare se întîmplă şi în realitate, un exemplu în acest sens fiind înregistrat la exchange office-ul SC „Euro Finance” SRL, situat pe strada Soveja, la nr. 64A. Deşi pe panoul publicitar din faţa casei de schimb valutar scria suficient de mare cît să atragă clienţii „comision 0%” şi 3,5450 lei - cursul valutar pentru un euro, o femeie din cartierul constănţean Palazu Mare s-a convins pe pielea ei de escrocheria practicată de unele case de schimb valutar. Constănţeanca a fost înşelată, ieri, fiindu-i schimbaţi 800 de euro cu 2,9028 curs valutar. Astfel, în loc să primească aproape 2.840 lei, după cum îşi făcuse socotelile, Eugenia Nicu, de 51 de ani, a primit doar aproximativ 2.320 lei, cu aproape 500 lei mai puţin. Femeia a povestit cu ochii în lacrimi cum s-a întîmplat totul. Ea s-a trezit de dimineaţă şi a mers la o bancă din cartierul Tomis III pentru a ridica 800 de euro, bani timişi de fiica ei care lucrează în străinătate. După ce a primit valuta, femeia a vrut să o schimbe în lei chiar acolo, însă cursul nu i s-a părut convenabil, aşa că s-a gîndit să încerce la un exchange. Ea povesteşte, cu părere de rău, că a vrut să meargă la o altă casă de schimb situată la cîţiva metri de cea unde a fost înşelată, însă nu era deschisă, şi din cauza căldurii şi a faptului că era cu fetiţa de doi ani după ea, şi-a zis să nu mai piardă timpul. Eugenia Nicu precizează că s-a uitat pe panou şi a văzut cît este cursul apoi a şi întrebat-o pe operatoare tocmai pentru a fi sigură de acest lucru. Ea şi-a făcut socoteala pe hîrtie pentru a vedea cîţi lei trebuie să primească, după care a înmînat cei 800 de euro casierei. Femeia spune cum lucrătoarea a luat-o repede şi i-a înmînat un formular de acceptare a tranzacţiei pentru a-l semna. Fără să se mai gîndească şi să mai citească, ea şi-a pus semnătura pe actul respectiv şi, spre marea sa surprindere, în momentul în care a numărat banii primiţi, a constatat că erau cu aproximativ cinci sute mai puţin. “Cînd am cerut explicaţii, operatoarea mi-a zis să-mi văd de treabă. Atunci am zis că vreau să vorbesc cu patronul. În acel moment, casiera m-a tras în interiorul casei de schimb. M-am speriat îngrozitor, crezînd că voi fi bătută şi jefuită, deoarece mai aveam şi alţi bani la mine. Mi-a spus clar că mai nu am ce să fac, pentru că am semnat”, a spus Eugenia Nicu. Practic, i s-a spus în faţă că a fost înşelată! Atunci, femeia a alertat Poliţia şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, însă nici autorităţile nu au avut cum să o ajute din moment ce a semnat actul pe care era tipărit: „Declar, prin semnarea acestui formular, că am fost informat atît verbal cît şi în scris asupra cursului şi comisionului practicate, susmenţionate”. Operatoarea de schimb valutar a refuzat orice comentariu. Martor la eveniment a fost şi un lucrător de la casa de schimb din apropiere, care a declarat că astfel de cazuri se întîmplă zilnic la acea casă de schimb, însă nimeni nu poate face nimic.