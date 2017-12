Inspecția Muncii și ANAF vor demara controale care vizează munca la gri

17:20:54 / 22 Decembrie 2015

Pentru vivi

buna ziua si la multi ani . zic si eu . domnilor incepeti cu paza care are grija de tot cei inauntru, si ...... firmele de paza au accelasi salariu. au in obiectiv cu semnatura grija institutiilor, iar prin magazine alearga 18 ore fara pauze. la angajare se da salariu dupa 2 luni cu ce merge omul ala la munca? mancare , transport si acasa la copii ce duce ? cu firmele de paza ar trebuii sa incepeti ati vorbit odata la tv. si atat. de ani de zile se anunta ca sau marit salariile dar la paza e si mai rau. sunt oameni bine pregatiti , instruiti si au in consemn obiective cu valoare asta nu se discuta ? de cerut se cere dar de dat si drepturi nu se vorbeste ? accel contract unic cand o sal faceti cei de sus . ne-am saturat de vorbe . .. fapte .... daca nu sunt fapte nici calitate nui. doamne e strigator la cer de cati ani auzim numai vorbe.