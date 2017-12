Inspectorii ITM nu le dau pace patronilor nici noaptea

Nici în această vară agenţii economici de pe litoral nu pot scăpa de amenzi. Pentru că la noi legea este făcută pînă la urmă doar ca să fie încălcată, iar patronii de sezon încearcă să scoată într-o vară cît într-un an, indiferent dacă angajează salariaţi la negru sau le pun viaţa în pericol la locul de muncă, inspectorii de muncă nu au altceva de făcut decît să…controleze. Şi exact asta se întîmplă de vreo două săptămîni în toate staţiunile de pe litoral, de cînd Comandamentul Litoral 2008, la care participă şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, a intrat în pîine. Avînd în vedere că în timpul sezonului estival munca fără forme legale “înfloreşte” pur şi simplu la malul mării, reprezentanţii ITM Constanţa desfăşoară non-stop controale pentru depistarea agenţilor economici puşi pe ilegalităţi. “Săptămîna trecută am mers în controale de noapte cu jandarmii constănţeni la Neptun şi Eforie Sud, unde au fost depistate mai multe nereguli. Faptul că nu toată lumea înţelege că trebuie să respecte legea este ilustrat şi de numărul mare de societăţi sancţionate. Numai în ultima săptămînă am depistat nouă agenţi economici din turism, servicii şi alimentaţie publică care aveau de la unul pînă la cinci salariaţi la negru”, a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Acesta susţine că cele mai multe încălcări ale legii au fost descoperite la societatea “Arcade Travel”, unde au fost găsiţi cinci muncitori fără forme legale, dar situaţia nu a fost prea diferită nici la firmele “Nimi Gev SRL” (4) şi “Marina Travel” (2). Printre societăţile amendate se regăsesc “Lady SRL”, “Nord Palace SRL”, “Betina M SRL” şi “VIP SRL”, care au primit amenzi de circa 60.000 de lei. “Pentru încălcarea legislaţiei muncii şi primirea ilegală la muncă a salariaţilor, cele nouă firme au primit amenzi în valoare totală de 255.000 de lei. Vom continua aceste controale pe tot parcursul sezonului estival, astfel încît să acoperim societăţile comerciale din toate staţiunile litorale”, a încheiat Pleşu.