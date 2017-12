Instalaţiile stradale decorative, montate în Constanţa pînă pe 10 decembrie

Primăria Constanţa a achiziţionat în această toamnă noi instalaţii luminoase decorative, care au început să fie postate pe principalele artere rutiere din centrul oraşului. Şeful Biroului Iluminat Public din cadrul Primăriei, Viorel Farcaş, a declarat ieri că, pînă pe 10 decembrie, tot oraşul va fi împodobit cu instalaţii decorative. „De luni vom începe instalarea de lumini decorative în cartierele mărginaşe ale oraşului. Mai avem o surpriză pentru constănţeni, care va putea fi văzută în intersecţia de la Miga, tot de săptămîna viitoare. Am achiziţionat anul acesta un joc spectaculos de lumini, pe care îl vom instala începînd de luni, în intersecţia bulevardelor Tomis şi Ferdinand. Nu avem o dată la care pornim aceste instalaţii. Am decis să le punem în funcţiune imediat ce reuşim să le instalăm”, a declarat Farcaş. El a afirmat că întreaga acţiune de amenajare a instalaţiilor pentru sărbătorile de iarnă are un buget de 200 de mii de euro, din care 120 de mii au fost alocaţi numai pentru achiziţionarea noilor jocuri de lumini. Instalarea acestora va costa aprox. 60 de mii de euro, iar alţi 40 de mii de euro vor fi cheltuiţi pentru recondiţionarea şi punerea pe poziţie a vechilor reţele de iluminat. „Noile instalaţii sînt formate din leduri, cuantumul consumului energetic al unui întreg panou decorativ fiind egal cu consumul unui bec de 60 W. Intenţionăm ca şi în anii viitori să achiziţionăm instalaţii pe bază de leduri. Anul acesta am înlocuit 20% dintre becurile instalaţiilor vechi cu becuri stroboscopice”, a mai spus Farcaş.