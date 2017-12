Instituţiile publice, obligate să încheie contracte de achiziţii în sistem electronic

Guvernul a aprobat miercuri o hotărîre prin care instituţiile publice vor fi obligate, din acest an, să încheie contracte de achiziţie publică în sistem electronic pentru cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor anuale, procedura de atribuire a contractelor prin acest sistem fiind în prezent opţională şi folosită la un nivel foarte redus. Potrivit actului normativ, suma anuală totală a achiziţiilor publice va fi determinată prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin licitaţie deschisă sau restrînsă, cerere de oferte, achiziţie directă. Obligaţia de utilizare a sistemului electronic pentru cel puţin 20% din valoarea anuală a contractelor de achiziţie va fi verificată de către operatorul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), care va transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pînă la data de 31 martie a fiecărui an, un raport pe această temă. Din punctul de vedere al utilizării mijloacelor electronice, legislaţia naţională prevede în prezent o singură obligaţie, respectiv transmiterea anunţurilor (de intenţie, de participare şi de atribuire) spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice. Legislaţia nu obligă autorităţile contractante să utilizeze mijloacele electronice. Datele centralizate pentru 2007 de Ministerul Comunicaţiilor şi Autoritatea pentru Achiziţii Publice indică o valoare a contractelor atribuite prin mijloace electronice de sub 1% din totalul achiziţiilor.