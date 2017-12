Intelectualitatea unui neam, decimată la Canal

10:45:36 / 30 Mai 2014

nerecunostinta

De ce nu se forbeste si despre sacrificiile facute de mii de constanteni dusi cu forta pe santierul de hidrocentralei de la Bicaz,lasind in urma case,bunuri, membrii ai familiilor lor. Citi oare s-au mai intors din acel lagar de munca fortata? Unii au murit acolo iar altii au fost marcati toata viata,ei ,si familiile lor pentru ca au fost nationalzati si trimisi in bou vagon la Bicaz. Exista in poporul roman o lipsa genetica de a-si aminti de cei ce-au fost si de a-i respecta.