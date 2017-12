Internaţionalii HCM-ului sînt optimişti

Săptămîna Mare a fost marcată de meciurile naţionalei de handbal masculin a României, care a cîştigat amicalele cu Ungaria, 31-28 la Odorheiu Secuiesc şi 34-32 la Sighişoara. Sub comanda antrenorului Lucian Râşniţă au evoluat şi trei jucători de la HCM Constanţa, Ionuţ Stănescu, Laurenţiu Toma şi Mihai Timofte. ”Am arătat că ne putem bate cu echipe mai bine cotate, ceea ce ne dă speranţe pentru dubla cu Suedia”, spune Ionuţ Stănescu, protagonistul unui moment fierbinte la Odorhei, cînd s-a certat cu spectatorii secui. ”M-am enervat pentru că nu e normal să te fluiere la tine în ţară. Am înţeles, ţineau cu Ungaria, dar să ne huiduie...”, s-a confesat portarul lui HCM. Din motive medicale, Marius Stavrositu şi George Buricea n-au fost convocaţi. ”Nici noi, nici ungurii n-am avut echipele complete, dar a fost un test foarte important. Îmi pare rău că n-am putut juca, dar, din fericire, nu am o problemă gravă”, spune Marius Stavrositu. ”România a jucat ca o adevărată echipă. Ungaria a jucat la Europene şi e bine să ne măsurăm forţele cu echipe care au fost acolo”, adaugă George Buricea. Şi adversara din play-off-ul EURO 2008 s-a testat. Cu trei jucători de la finalista Champions League, THW Kiel, pivotul Linders, interul dreapta Andersson şi extrema stîngă Lundstrom, Suedia a jucat la Openul Scandinaviei, învingînd Norvegia, 30-28, şi pierzînd finala cu Danemarca, 29-31. Centrul Lovgren a anunţat o posibilă revenire în naţională chiar contra României în iunie! ”Cu sau fără Lovgren, sînt foarte tari. Sper să ne calificăm, mai ales că jucăm meciul decisiv la Constanţa”, spune George Buricea.

Campionii au primit liber de Paşte, cei mai mulţi plecînd acasă pentru a petrece alături de familii. ”Paşte fericit constănţenilor, multă sănătate şi fericire!”, a fost mesajul adresat de campioni suporterilor. Ortodocşi şi ei, sîrbii şi muntenegrenii se pregătesc pentru un Paşte la Constanţa, împreună cu familiile, cum este cazul veteranului Alex Adzic, a cărui fiică de opt ani, Una-Yelena, se află pentru prima dată în România. Se vor aşeza la mese, cu miel şi ouă roşii, şi îşi vor ura ”Sre’can Uskrs!”, tradiţionalul ”Paşte fericit!” Campionii vor relua marţi antrenamentele, primul meci fiind pe 14 aprilie, la Cluj-Napoca.

Consiliul Director al Handbal Club Municipal Constanţa urează ”Paşte fericit!” tuturor susţinătorilor echipei şi iubitorilor handbalului constănţean. Vă mulţumim că aţi fost alături de noi în acest sezon, în Liga Naţională, Liga Campionilor şi Cupa Cupelor şi sperăm să vă oferim un cadou prin cîştigarea unui nou event campionat - cupă. Fie ca sărbătoarea ”Învierii Domnului” să vă aducă în case linişte, sănătate şi bucurie.