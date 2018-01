Intervenţie chirurgicală, amînată din cauza lipsei aparaturii

Vestea că medicii constănţeni au efectuat o serie de intervenţii chirurgicale de mare risc, unele dintre acestea chiar premiere naţionale, s-a răspîndit cu repeziciune şi tot mai mulţi pacienţi din toată ţara apelează la serviciile medicale prestate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Astfel, o pacientă de origine română, stabilită în Germania, dar care a sosit în Bucureşti pentru a-şi vedea rudele a aflat că la Constanţa se fac intervenţii chirurgicale pe vasele de sînge. Deşi suferise o astfel de operaţie în urmă cu trei ani, fiindu-i înlocuite vasele de la femur, acestea s-au înfundat. Pacienta a venit la Constanţa şi a fost operată, ieri, de şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară, prof.univ.dr. Mircea Pătruţ. În schimb, o altă pacientă din Constanţa nu a avut norocul de a fi operată pentru că aparatura necesară intervenţiei chirurgicale care se impune în cazul acesteia lipseşte cu desăvîrşire din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Rodica Morogan are 61 de ani, este din Constanţa şi fost diagnosticată cu boala arterosclerotică. “Acest lucru înseamnă că toate cele patru artere care duc sîngele la inimă şi la membrele superioare sînt înfundate. Din păcate, în urma coronografiei am constatat că nu doar aceste artere trebuie înlocuite cu unele artificiale, ci că se impune o intervenţie pe cord. Nu avem aparatura necesară pentru acest lucru”, a declarat Şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară, prof.univ.dr. Mircea Pătruţ. Vestea că nu va putea fi operată a întristat-o mult pe pacientă, însă aceasta a decis să nu plece la Bucureşti. “Nu plec la Bucureşti. Nu am bani, dar nici nu vreau. Am încredere în medicii de aici şi am fost reprogramată la operaţie în luna ianuarie. Mă simt destul de rău. Nu îmi mai pot mişca mînile, obosesc foarte repede, însă cred că merită să aştept”, a povestit Rodica Morogan. Conducerea unităţii sanitare susţine că aparatura necesară intervenţiilor chirurgicale pe cord va fi achiziţionată pînă la finalul acestui an.