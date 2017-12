Intervenţii chirurgicale pentru copiii cu dizabilităţi din Constanţa

Mersul, statul pe scaun sau în picioare pot părea banale pentru cei mai mulţi dintre noi şi totuşi, sînt persoane pentru care acestea sînt doar un vis. Pentru a veni în sprijinul copiilor cu dizabilităţi din instituţiile de plasament, Fundaţia FRODO (Foundation for the Relief of Disabled Orphans) din Marea Britanie, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a iniţiat programul „Treatment & Training”. În cadrul programului, în perioada 1-8 noiembrie, la Constanţa s-a aflat o echipă de medici britanici care, împreună cu medicii români din cadrul SCJU au operat copiii cu dizabilităţi din centrele de plasament. „Au fost operaţi şapte copii din centrele de plasament constănţene şi doi din Slobozia. Iniţial au fost selectaţi, din Constanţa, 17 copii, dar zece dintre aceştia nu aveau indicaţii clare pentru o intervenţie chirurgicală. Sperăm ca peste şase luni să fim din nou în acest oraş pentru a ajuta şi pe ceilalţi copii care au nevoie de operaţii”, a declarat medicul care a condus echipa medicală britanică, dr. Martin Gargan. Prin operaţiile făcute, s-a încercat îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi. Medicii au fost impresionaţi de cazul unei tinere de 17 ani, Elena, internată în Centrul de Servicii Comunitare „Orizont” Constanţa. „Este o tînără care are paralizie cerebrală şi problema cea mai mare o reprezintă faptul că are coloana vertebrală atît de curbată încît coastele şi pelvisul se ating. În plus, mai are şi o poziţionare patologică a şoldului care îi provoca dureri foarte mari. Scopul operaţiei la care am supus-o a fost să-i înlăture durerea de la şold pentru ca fata să poată sta măcar pe scaun. A fost un caz complicat, dar acum tînăra se simte mai bine”, a declarat medicul britanic Fergal Monsell.