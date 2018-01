Intoxicări marca Băsescu!

Preşedintele Traian Băsescu declara, săptămîna trecută, că este conştient de posibilitatea ca referendumul să fie invalidat, dar că nu se va produce o dublă invalidare în legătură cu introducerea uninominalului prin insuficienta prezenţă la vot şi, concomitent, prin nepromulgarea legii asumate de Guvern. ”După exit poll-uri şi înainte de a mă urca în avion pentru Spania (unde face, după referendum, o vizită oficială anunţată încă din primăvară, n.r.), voi şti ce am de făcut”, spunea atunci Băsescu, precizînd că legea asumată de Guvern are ca termen de promulgare 26 noiembrie. Miercuri însă, Băsescu a contestat, la Curtea Constituţională, legea votului uninominal pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Şeful statului a susţinut că nu a avut în vedere trimiterea legii la Curtea Constituţională înainte de referendum. \"Dar, constatînd că era vorba de un articol care încălca flagrant Constituţia, nu avea rost să mai ţin legea\", a adăugat el. Ieri, Băsescu a declarat că, dacă referendumul pentru votul uninominal \"se ratează\", va rămîne valabil actualul tip de vot, pe liste, pentru că legea electorală asumată de Guvern \"este un fals\". O veritabilă acţiune de manipulare a electoratului, în condiţiile în care Curtea Constituţională încă nu s-a pronunţat asupra legii pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea! Băsescu speră să-şi impună voinţa prin astfel de intoxicări, deşi varianta de vot uninominal propusă de el este pe cale de dispariţie în Europa. Ce contează însă acest lucru din moment ce, dacă îi va ieşi jocul, Băsescu va avea, în sfîrşit, libertatea de a acapara întreaga Putere şi de a-şi instaura dictatura! Sistemul majoritar propus de Băsescu duce, într-adevăr, la guvernări stabile, însă pe baza unor majorităţi fabricate, şi nu reale, iar în astfel de cazuri este foarte probabil ca politicile Guvernului să intre în totală contradicţie cu nevoile majorităţii populaţiei, ceea ce ar putea degenera în convulsii sociale grave. Mai are nevoie România de încă o Revoluţie?