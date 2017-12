Intră în vigoare tratatul privind comerţul cu armament convenţional

Primul tratat internaţional privind comerţul cu armament clasic, negociat în mod laborios în 2013 sub egida ONU, urmează să intre în vigoare de azi. Tratatul era necesar să fie ratificat de minimum 50 de state pentru a intra în vigoare la 90 de zile de la cea de-a 50-a ratificare. Pentru moment, 130 de state au semnat tratatul, iar 60 l-au ratificat. Israelul a fost, joia trecută, ultimul stat care a depus instrumentele de ratificare ale tratatului la sediul ONU de la New York. Adoptat în aprilie 2013 de către Adunarea Generală a ONU, tratatul vizează să confere o dimensiune morală comerţului internaţional cu armament convenţional, o piaţă în valoare de peste 85 de miliarde de dolari pe an.

ONG-urile specializate care s-au luptat timp peste zece ani pentru text au salutat această etapă. „Este începutul unei noi ere”, a apreciat Anna Macdonald, care conduce Control Arms Coalition, o coaliţie de aproximativ 100 de organizaţii nonguvernamentale, inclusiv Amnesty international (AI) şi Oxfam. „Dacă este aplicat energic, acest tratat poate să salveze multe vieţi”, a subliniat aceasta, amintind efectul devastator al unui comerţ cu arme prost reglementat.

Fiecare ţară semnatară urmează să evalueze de-acum înainte de orice tranzacţie (import, export, tranzit, intermediere) dacă armele vândute riscă să fie folosite pentru ocolirea unui embargo sau încălcarea drepturilor omului. Tratatul vizează de la pistoale şi rachete şi până la avioane şi nave de război. Nu modifică însă legile ţărilor cu privire la achiziţionarea şi portul amelor. SUA, principalul comerciant de armament, au semnat textul după ce au obţinut ca muniţia să fie tratată în mod separat şi supusă unor controale mai puţin complete. Ţările care l-au ratificat urmează să se concentreze asupra definirii modului de aplicare. O primă reuniune în acest sens este prevăzută în februarie 2015, iar prima adunare a statelor semnatare urmează să aibă loc în toamnă.