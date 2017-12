Învățământul de stat, gratuit și nu prea. Pe ce mai dau bani părinţii?

La doar câteva zile de la începutul anului școlar, tot mai mulți părinți se plâng că buzunarul lor se golește pe zi ce trece și că la costul rechizitelor și uniformelor pentru școală se adaugă multe alte cheltuieli. Cu toate că fondul clasei și cel al școlii au fost demult interzise în unitățile de învățământ, an de an, părinții se plâng că au de dat bani pentru reparația sălilor de clasă, pentru perdele, pentru a înlocui bănci sau scaune stricate sau pentru alte îmbunătățiri necesare în spațiul în care vor învăța cei mici. Totul se face la inițiativa asociațiilor de părinți, care, de voie, de nevoie, trebuie să ofere condiții decente elevilor, așa că ajung să cumpere jaluzele, perdele, computere, proiectoare sau imprimante. După ce au scos din buzunare câteva sute de lei pentru rechizite și uniformă, odată cu începutul anului școlar și cu primele ședințe, părinții își pregătesc buzunarele pentru restul de cheltuieli.

REPARAȚIA BĂNCILOR, PE BANII PĂRINȚILOR Iar cu cât elevul este mai mic, cu atât cheltuielile sunt mai ridicate, se plâng părinții. ”După ședință, am stabilit că trebuie să cumpărăm niște bănci, nişte dulapuri, cuiere și alte câteva obiecte de mobilier. În plus, avem de cumpărat caiete și culegeri auxiliare, pentru care plătim separat aproximativ 130 de lei”, a spus părintele unei eleve de clasa a V-a. În plus, părinții aceleiași clase au de suportat costurile produselor pentru curățenie, pentru markerele ce se folosesc la tablă, bureții speciali pentru șters și alte produse consumabile, dar mai plătesc încă 100 de lei pentru fondul clasei, care va acoperi alte cheltuieli ce mai apar pe parcurs la nivelul colectivului de elevi. O altă mămică a unui elev este fericită că a nimerit într-o sală destul de bine păstrată și echipată, așa că părinții nu au de făcut prea multe îmbunătățiri. ”Din fericire, clasa arată foarte bine și nu avem de făcut mari investiții în sala de studiu. La o altă clasă, pregătitoare, înainte de începutul anului, părinții au plătit câte 500 de lei de copil pentru a schimba băncile și scaunele, care arătau jalnic”, a spus mama.

MANUALELE DEPĂȘITE, ÎNLOCUITE DE AUXILIARE Oricum, nu a scăpat de dat bani, spune ea, pentru că urmează să plătească de pe acum pentru achiziționarea unei imprimante la care vor fi scoase fișele de pe care lucrează elevii la mai multe discipline. ”Diriginta ne-a spus că multe dintre manuale sunt deja depășite, așa că la unele materii cumpărăm alte cărți, în timp ce unii profesori au ales să lucreze de pe fișe. Dar ca să imprimi fișe zilnic la câte 35 de elevi este o cheltuială foarte mare pentru profesor, așa că tot noi, părinții, plătim această cheltuială”, a explicat părintele. Așa se face că începutul de an școlar a ajuns să îi coste pe părinți în jur de 1.000 de lei, dacă calculăm, în medie, costul rechizitelor și al uniformei, dar și investițiile în auxiliare, manuale și spațiile de studiu. Asta în condițiile în care, potrivit legii, învățământul de stat în România este gratuit, iar părinții ar trebui să nu aloce an de an buget pentru manuale, auxiliare, bănci, parchet sau alte investiții în sălile de clasă ale școlarilor.