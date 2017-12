Investitorii aşteaptă dobînzi mai mari la lei, iar moneda naţională cîştigă 0,32% faţă de euro

Leul s-a apreciat, ieri, cu un ban (0,32%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3402 lei/euro, ca urmare ordinelor de vînzare de euro în schimbul leilor, în aşteptarea şedinţei de politică monetară de mîine, la care majoritatea analiştilor se aşteaptă ca BNR să mărească dobînda cheie, susţin dealerii \"Cursul leului a oscilat uşor, dar volumele tranzacţionate nu au fost foarte mari, întrucît majoritatea jucătorilor din piaţă aşteaptă şedinţa de miercuri a băncii centrale\", a spus dealerul şef al ABN Amro Bank România, Dragoş Balaci. Leul era cotat, ieri dimineaţă, la 3,3370 lei/euro după care moneda naţională s-a apreciat uşor faţă de cea europeană pînă la 3,3300 lei/euro, iar ulterior a pierdut teren pînă la 3,3400 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3402 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 0,32% faţă de euro, de la 3,3508 lei/euro, cît era vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4390 doalari/euro pînă la noi cotaţii minime istorice, de 1,4441 dolari/euro, iar în jurul orei 13:45, ora României, moneda americană era cotată la 1,4410 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,63%) faţă de dolar, de la 2,3329 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3181 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,02% pe an, faţă de 7,04% cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut uşor la 7,70% pe an, de la 7,68% pe an cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 7,25-7,75% pe an, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii şi în aşteptarea şedinţei de politică monetară a Băncii Naţionale a României (BNR) ce va avea loc pe 31 octombrie, la care majoritatea analiştilor se aşteaptă ca banca centrală să mărească dobînda cheie chiar şi la 8% pe an, de la 7%, cît este în prezent. BNR a atras, ieri, 470 de milioane de lei în depozite la două săptămîni pentru care dobînda este de 7%.