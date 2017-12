Iohannis amână promulgarea legii bugetului pentru că... poate!

Nu e panică, man! Președintele Klaus Iohannis nu se grăbește să promulge legea bugetului de stat, adoptată de Parlament în urmă cu mai bine de o săptămână. Ce dacă țara paralizează, nicio instituție publică nu poate face investiții, nu se pot mări pensii și salarii și riscăm să intrăm în colaps! Iohannis are nevoie de (prea mult) timp de gândire ca să știe dacă promulgă bugetul sau nu. Nici după discuțiile de marți, de la Cotroceni, cu premierul Sorin Grindeanu, șeful statului nu a catadicsit să adopte legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale pentru 2017. Președintele Klaus Iohannis a declarat că este „îngrijorat” în ce priveşte cele două bugete. „Mi s-a părut corect să aud opinia Guvernului înainte de a lua o decizie de promulgare sau de retrimitere către Parlament. Bugetul, la o primă analiză pe care am făcut-o, este unul problematic şi riscant. Se prevăd venituri care, după opinia mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%, nu putem să nu vedem că aici avem de-a face cu o sumă extraordinar de mare. Toate aceste lucruri le-am transmis Guvernului, care are un punct de vedere propriu“, a spus Iohannis. Întrebat când va promulga legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale, șeful statului a răspuns, netulburat, că abia în zilele următoare va lua o decizie. „Împreună cu echipa mea vom aprofunda cele două bugete. Vom avea în vedere și punctele de vedere prezentate astăzi (marți, n.r.) de primul-ministru și ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan, dar în ansamblu trebuie să recunosc că sunt îngrijorat”, a spus Klaus Iohannis.

ROMÂNIA, BLOCATĂ

Specialiștii în economie atrag atenția că refuzul șefului statului de a promulga legea bugetului pentru 2017 are efecte dezastruoase asupra întregii țări. Asta pentru că atât Guvernul, cât și administrațiile publice locale nu pot implementa proiecte și nu pot face plăți. Practic, spun analiștii, țara este blocată. Dincolo de efectele negative asupra economiei, analiștii politici spun că toată discuția nu are nicio legătură cu bugetul. „Este strict o luptă politică. Președintele a tot repurtat victorie după victorie după 11 decembrie, când a avut cea mai mare înfrângere de la preluarea mandatului, și anume rezultatul obținut de PSD la alegerile parlamentare. Acum, președintele joacă din nou politic. Să vedem ce face PSD, pentru că, de două luni și jumătate, este numai cu garda jos“, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la România TV.

PIEDICI PENTRU PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PSD

Faptul că amânarea promulgării bugetului pentru 2017 face parte dintr-un joc politic al lui Iohannis este recunoscut chiar și de social democrați, care spun că președintele s-a trezit prea târziu să explice că nu îi convine viziunea economică a premierului Sorin Grindeanu. Mai mult decât atât, unii social democrați afirmă că, de fapt, Iohannis ar încerca, oricât de absurd ar părea, să pună bețe în roate programului de guvernare al PSD, astfel încât Grindeanu, Dragnea și compania să nu aplice la timp măsurile economice și sociale promise în campania electorală. Amintim că el și-a exprimat părerea de mai multe ori cu privire la această lege, atât în perioada în care documentul a fost în dezbatere, cât și atunci când, din postura de președinte al Consiliului Superior de Apărare a Țării (CSAT), a avizat proiectul de buget. Totuși, n-ar trebui să ne mire atât de tare acest lucru, în condițiile în care același Iohannis a tărăgănat cât a putut de mult lucrurile în această privință. Până și ședința CSAT pentru avizarea bugetului a convocat-o destul de târziu, în condițiile în care proiectul fusese finalizat cu o săptămână înainte de întrunire.

PÂNĂ ȘI BĂSESCU S-A SĂTURAT DE LENTOAREA LUI IOHANNIS

Culmea, decizia lui Iohannis de a amâna promulgarea legii bugetului de stat a fost criticată și de fostul președinte Traian Băsescu, un înverșunat adversar al social democraților. Actual senator PMP, Băsescu consideră că în momentul de faţă, la jumătatea lunii februarie, bugetul de stat pe 2017 nu are cum să fie contestat, chiar dacă este unul problematic și riscant. „Trebuie să îi dai drumul bugetului. Suntem în mijlocul lunii februarie. Sunt de pus în aplicare legi care vizează creşterea salariului minim, creşteri la pensii, dar trebuie multă atenţie la rectificări. Dar acum e prea târziu“, a afirmat Băsescu. În opinia acestuia, nu există o motivaţie pentru ca bugetul să fie trimis înapoi Parlamentului.