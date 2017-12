Iohannis, politrucul prezidențiabil

Nu e o mare problemă dacă cel care vrea să ocupe o funcție înaltă în stat este de altă naționalitate decât cea română, dar este o problemă dacă nu cunoaște foarte bine limba română. Nu o spunem noi, ci a spus-o președintele României, Traian Băsescu, atunci când a refuzat s-o numească pe Rozalia Biro ca ministru al Culturii. Dacă ar fi așa, Băsescu ar trebui să nu-l mai susțină nici măcar din umbră pe Klaus Iohannis. Nu de alta, dar candidatul ACL a comis-o rău de tot zilele trecute, în timpul unui discurs cu iz electoral, susținut la o dezbatere publică. El s-a autodeclarat „politruc”, încercând să spună, de fapt, că este un politician aflat într-o poziție în care poate să-și exprime opiniile despre sistemul educațional, din care a făcut parte în trecut. „Am antecedente în sistemul educaţional. Am fost dascăl de fizică timp de 15 ani, am condus un inspectorat şcolar mai puţin timp, trei ani. Acum sunt un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României”, a spus Iohannis în timpul discursului său. Ceea ce probabil nu știa Iohannis este că, în limba română, cuvântul „politruc” este folosit în sens peiorativ, pentru a-i caracteriza pe politicienii care aplică principii comuniste în activitatea lor. Poate că Băsescu a uitat să-i explice lui Iohannis aceste mici particularități ale limbii române. Dar nu excludem nici varianta ca gura păcătosului să fi grăit, totuși, adevărul.